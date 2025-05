La Cina testa un motore Mach 16: nuovo sprint nei voli ipersonici

Immagina un motore che ti permette di volare da Milano a New York in meno di mezz’ora. Sembra fantascienza, vero? Eppure, in Cina ci stanno lavorando davvero. E il bello è che non si tratta solo di teorie o animazioni futuristiche: hanno già iniziato a testarlo.

Un motore senza parti mobili e con onde d’urto

A fine febbraio c’era stato un primo esperimento su scala ridotta. Ora, però, un team di ricercatori cinesi – finanziati dallo Stato – ha fatto un passo in più, testando un motore a detonazione capace, almeno in teoria, di volare a Mach 16. Per capirci: sedici volte la velocità del suono, più o meno 19.000 km/h. Una roba da lasciare a bocca aperta.

Il motore si chiama ODE (oblique detonation engine) ed è una tecnologia tutt’altro che nuova: gli americani ci lavoravano già nel 1958, ma poi hanno lasciato perdere perché mantenerlo stabile era un’impresa quasi impossibile. I cinesi, però, ci hanno rimesso le mani con un approccio tutto loro, usando carburante tradizionale (cherosene da aviazione) e cercando di farlo funzionare senza parti mobili, sfruttando onde d’urto potentissime.

Il test ha simulato un volo a Mach 8, a circa 30 km di altezza. E se ti stai chiedendo come si vede una cosa del genere… immagina fiammate azzurre e gialle che esplodono in un tubo metallico mentre sensori registrano pressioni dieci volte superiori a quelle iniziali. Un piccolo inferno controllato.

Certo, non è ancora tutto perfetto. Solo il 39% della camera di combustione ha funzionato come previsto e ci sono ancora problemi di stabilità. Ma il punto è che sta iniziando a funzionare, e per la Cina questo motore non è solo un esercizio di stile: fa parte di un piano strategico, che guarda al futuro militare e, chissà, forse anche a trasporti civili super veloci.

Per ora non possiamo ancora prenotare un biglietto ipersonico, ma una cosa è certa: il futuro corre sempre più veloce. E la Cina vuole guidare il gruppo.