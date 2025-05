Windows 11 e la doppia frequenza della CPU

Se osservando le informazioni di sistema su Windows 11 vi siete chiesti perché vengano riportate due frequenze diverse per la CPU, la risposta non è legata a un errore. Si tratta infatti di un comportamento previsto dallo stesso sistema operativo, il quale mostra due misurazioni distinte, una statica e una dinamica. La prima è quella che deriva direttamente dal produttore del processore. È presente all’interno della funzione CPUID e rappresenta la frequenza nominale, ovvero quella dichiarata al momento della commercializzazione. Questo valore è una semplice stringa di testo, che può essere immutabile oppure modificabile, a seconda del modello di CPU. Il punto chiave è che questa frequenza non cambia mai, non importa quale sia l’effettivo carico di lavoro del chip.

Windows 11: stime reali per un controllo più completo

Quello che molti non sanno però è che questa stringa può essere persino alterata tramite software, perché in alcuni processori è scritta in una porzione di memoria modificabile del chip. È anche per questa ragione che i benchmark di CPU non ancora ufficiali vanno presi con cautela. Non è sempre chiaro se i dati visualizzati derivino da informazioni autentiche o da stringhe CPUID alterate manualmente. Microsoft, consapevole di queste ambiguità, ha così deciso di affiancare a questo dato una seconda misurazione. Ovvero una stima della frequenza operativa effettiva, calcolata in tempo reale da Windows.

Questa seconda cifra, che spesso si trova leggermente spostata rispetto alla prima nei menu delle impostazioni, riflette in maniera più fedele l’attività reale del processore in un dato momento. La decisione di mostrare due valori distinti non è solo tecnica, ma anche funzionale. Poiché fornisce un quadro più completo delle prestazioni della CPU. Il valore stimato consente, ad esempio, di rilevare facilmente se il processore è stato overclockato o sta operando al di sotto della sua capacità nominale.

Ciò può essere utile sia agli utenti esperti che desiderano controllare i parametri del proprio hardware, sia a chi vuole semplicemente capire se il sistema funziona in modo corretto. La doppia frequenza può essere visualizzata anche in strumenti come il Task Manager o l’applicazione dxdiag. Insomma, in un’epoca in cui la trasparenza è fondamentale, questa scelta di Microsoft offre un esempio concreto di come un’informazione tecnica possa diventare uno strumento utile per tutti.