Realme GT6 con prezzo DIMEZZATO su Amazon: costa solo 399 euro

La generazione corrente di uno degli smartphone che vuole elevarsi verso un livello superiore, pur mantenendo prezzi complessivamente abbordabili, è rappresentata dal Realme GT6, dispositivo che tanti utenti vogliono acquistare proprio per questi motivi. Dimensionalmente raggiunge livelli in linea con le aspettative, con un peso di 199 grammi e 162 x 75,1 x 8,6 millimetri di spessore.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con frequenza di clock di 3Ghz, affiancato dalla presenza di GPU Adreno 735, ed una configurazione che comunque può fare affidamento su 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display è molto ampio, tanto da arrivare ad essere di 6,78 pollici di diagonale, LTPO AMOLED di alto livello con refresh rate massimo di 120Hz, ed anche protezione Gorilla Glass Victus 2 con densità di 450 ppi.

Realme GT6: occasione imperdibile su Amazon

Massimo livello di risparmio possibile con l’acquisto di Realme GT6, la spesa che l’utente oggi si ritrova a sostenere è una delle migliori in assoluto, proprio perché parte da 629 euro di listino, considerando la versione che include anche l’alimentatore da 120W, per poi scendere di 229,99 euro ed assestarsi attorno ai 399,99 euro previsti in questi giorni su Amazon. Se lo volete acquistare vi potete collegare subito qui.

Qualità di alto livello sotto ogni aspetto e punto di vista per uno smartphone che riesce a distinguersi dalla massa con la presenza di tre sensori fotografici direttamente nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi terminare il trittico con un effetto bokeh da 8 megapixel. Gli scatti raggiungono la massima risoluzione di 8165 x 6124 pixel, ed oltretutto è previsto un angolo di ripresa massimo di 112 gradi, ottimo per le fotografie in compagnia, ma non solo.