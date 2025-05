Xiaomi TV in OFFERTA strepitosa su Amazon: costa solo 250 euro

Xiaomi TV, un nome una certezza di qualità di un prodotto che comunque riesce a distinguersi dagli altri per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, dimostrando a tutti gli effetti la possibilità di avere ottime specifiche e funzionalità, anche spendendo solamente 259 euro. L’occasione per risparmiare è davvero ghiotta, grazie ad Amazon i consumatori possono approfittare di uno sconto più unico che raro.

Il modello attualmente in offerta è l’ultimo lanciato sul mercato, un device con diagonale da 43 pollici, che permette di raggiungere una risoluzione massima in 4K UHD, e supportando comunque tanta tecnologia di ultima generazione: HDR10, MEMC e controllo vocale con Alexa, solo per citarne alcune, ma senza dimenticarsi di Dolby Atmos e DTS:X. Il prodotto presenta un processore di ottima qualità, che viene completato da una configurazione con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna sulla quale andare ad installare applicazioni di vario genere.

Xiaomi TV costa sempre meno su Amazon

La promozione su cui potete fare affidamento è disponibile per ogni utente in Italia, anche senza un abbonamento Amazon Prime attivo. Il prezzo di listino del prodotto elencato nel nostro articolo sarebbe di 399 euro, ma per pochi giorni Amazon ha deciso di scontarlo raggiungendo un valore finale di soli 259 euro. L’ordine è da effettuare al seguente link.

Al suo interno si può trovare preinstallato il sistema operativo FireOS, ovvero l’OS di Amazon che certifica il televisore come una Fire TV. Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più ed impreziosendo con specifiche tecniche e funzionalità di alto livello, capaci di innalzarne notevolmente la qualità sino a raggiungere quasi il livello delle Android TV o di WebOS di Lg.