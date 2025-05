One UI

Samsung introdurrà nuovi sfondi dinamici con la prossima versione della sua interfaccia, One UI 8, attualmente in fase di sviluppo. La novità consiste in una serie di wallpaper che modificano il colore in base all’orario del giorno, seguendo la luce naturale e le fasi della giornata. Gli sfondi dinamici saranno integrati nativamente nella nuova versione dell’interfaccia e rappresentano un ulteriore passo verso un’esperienza visiva più fluida e adattiva.

One UI 8: gli sfondi si adattano all’orario

Con One UI 8, Samsung mira a raffinare l’esperienza utente introducendo elementi che reagiscono in modo intelligente al contesto. Gli sfondi dinamici previsti per il sistema saranno in grado di cambiare tonalità automaticamente, passando da colori più chiari al mattino a tinte più scure la sera. Il comportamento sarà regolato dall’orologio di sistema, senza bisogno di interventi manuali da parte dell’utente.

Questa soluzione è pensata per armonizzare l’interfaccia con la luce ambientale, favorendo un utilizzo più naturale e meno affaticante per la vista. Sebbene il concetto di sfondi che variano nel tempo non sia nuovo, Samsung sembra voler offrire una versione nativa, stabile e ben integrata all’interno della propria interfaccia personalizzata.

I nuovi sfondi dinamici non avranno solo una funzione estetica, ma anche un ruolo nella gestione della percezione visiva durante l’uso quotidiano. Ad esempio, in condizioni di luce scarsa, l’interfaccia potrà mostrare colori più scuri e meno invasivi, mentre durante il giorno lo sfondo adotterà gradazioni più vivide.

Il sistema sarà probabilmente ottimizzato per non interferire con la leggibilità delle icone e dei widget, mantenendo una coerenza cromatica con il resto della UI. Non è ancora noto se gli sfondi dinamici saranno personalizzabili o se saranno vincolati a una selezione predefinita, ma è previsto che Samsung offra diversi set tematici.

Samsung non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio di One UI 8, ma è probabile che la nuova versione venga presentata in autunno 2025, in concomitanza con l’uscita dei prossimi dispositivi Galaxy della serie S o Z. Gli sfondi dinamici faranno parte delle funzionalità native della UI e dovrebbero essere disponibili sui modelli di fascia alta già aggiornati ad Android 15.

La compatibilità con dispositivi meno recenti dipenderà dalla capacità hardware di gestire le transizioni grafiche in tempo reale. Alcuni smartphone di fascia media potrebbero ricevere la funzione in forma ridotta o con un set limitato di animazioni, mentre la piena esperienza sarà riservata ai modelli con specifiche più avanzate.