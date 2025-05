Honor Magic V5, la migliore batteria.

Honor Magic V5, il telefono ultra capiente.

Gli smartphone si stanno evolvendo molto velocemente nell’ultimo periodo. Le case produttrici si danno da fare per sviluppare lo smartphone perfetto, ne è un esempio Honor che si prepara a lanciare il suo nuovo pieghevole. Quest’ultimo potrebbe cambiare gli standard di questa categoria grazie all’adozione di una batteria di capacità senza precedenti.

Honor Magic V5, il pieghevole con la vita della batteria più lunga al mondo.

Secondo le certificazioni MIIT e 3C ottenute in Cina, il dispositivo con il numero di modello MBH-AN10, avrà una batteria dual-cell composta da unità di 2.070 mAh e 3.880 mAh, con una capacità totale di 5.950 mAh. La capacità reale comunque si aggira sui 6.000 mAh rendendolo il pieghevole con la batteria più capiente costruito fino ad oggi. Questo è un grandissimo sviluppo derivato anche dal fatto che il Magic V3 ha incrementato di poco la sua batteria rispetto al Magic V2. Questa notizia ci è arrivata da x.com nella pagina del leaker @ZionsAnvin. Il dispositivo supporterà una ricarica rapida da 66W, avendo la stessa potenza dei modelli precedenti della serie Magic V. Avrà un display esterno OLED LTPO da 6,45 pollici con 120Hz e uno schermo pieghevole interno da 8 pollici con risoluzione 2k.

Il Magic V5 avrà il chipset Snapdragon 8 Elite e un comparto fotografico posteriore che include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un obbiettivo ultra-grandangolare e un teleobbiettivo da 200 MP. Honor ha deciso di saltare la denominazione “Magic V4” per una questione di superstizione legata al numero 4 in Cina. Le precedenti iterazione della serie Magic sono state presentate a luglio e lanciate durante l’IFA di Berlino al mondo. Quindi possiamo dedurre che ci sarà lo stesso piano d’azione anche per il Magic V5. Sarà molto interessante sapere come influirà la nuova batteria da 6.000 mAh sull’autonomia del Magic V5, per questo bisogna aspettare ancora un pò.