Google propone un cambio per il suo logo dopo 10 anni

Google è pronta a presentare il suo nuovo logo. L’azienda ha iniziato silenziosamente ad introdurlo nelle sue app mobili, prima su iOS e poi anche su Android. Nessun annuncio ufficiale, almeno per ora, ma si tratta di un aggiornamento visibile per chi sa cogliere le sfumature. L’ultima trasformazione rilevante del marchio risale al 2015. Data in cui Google ha rivoluzionato il proprio logo e ha introdotto la celebre “G” multicolore. Quella scelta segnò un passaggio strategico per l’azienda, che mirava a rendere il proprio marchio più moderno e riconoscibile. Oggi il cambiamento è più discreto, ma non privo di significato.

Google: i cambiamenti proposti per il suo logo

La forma della “G” rimane invariata, mentre la colorazione presenta un cambiamento. Al posto dei colori netti e piatti, ora troviamo un elegante gradiente che unisce i quattro colori storici. Quest’ultimi, infatti rimangono invariati, anche se si fondono tra loro con fluidità, introducendo un senso di dinamismo che riflette le nuove priorità del colosso. Più che un semplice restyling, si tratterà della dichiarazione visiva di intenti. Il gradiente cromatico, infatti, ricalca un linguaggio visivo che Google ha già adottato. In particolare nel design dell’intelligenza artificiale Gemini. Si tratta di una scelta che non è per nulla casuale, ma che testimonia l’impegno dell’azienda nell’unificare il proprio ecosistema sotto la guida dell’intelligenza artificiale.

Tale approccio visivo è ormai comune tra le grandi tech company. Gli elementi dinamici, i colori sfumati e le interfacce vivaci sono pensati per rendere più comprensibile e semplice l’interazione con l’intelligenza artificiale. Ciò aiutando l’utente ad interpretare meglio le risposte e i comportamenti di sistemi sempre più complessi.

A confermare tale tendenza è anche il Material 3 Expressive, la nuova evoluzione del linguaggio grafico di Android. Qui, Google sperimenta con coraggio forme e colori, abbandonando progressivamente la staticità per un’esperienza visiva più ricca e coinvolgente. Nel frattempo, il Google I/O 2025 si avvicina ed è ipotizzabile che il nuovo logo verrà finalmente svelato in modo ufficiale prorio in tale occasione.