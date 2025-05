Hyundai Santa Fe: il SUV che rende comodo ogni viaggio

La nuova Hyundai Santa Fe segna un ingresso deciso nel segmento D. Il suo design squadrato e futuristico cattura lo sguardo, mentre le proporzioni robuste trasmettono carattere. L’ispirazione arriva dal concetto “Open for More”, che si traduce in uno stile audace pensato per chi vuole vivere ogni percorso in modo autentico. La quinta generazione racconta 24 anni di evoluzione e si distingue per stile, innovazione e versatilità. Gli esterni scolpiti e linee nette della Hyundai si fondono con funzionalità intelligenti come la maniglia a scomparsa sul montante C, che migliora l’accessibilità al tetto.

Interni lounge e tecnologia per tutti nel SUV Hyundai

L’abitacolo della Hyundai è pensato per trasformarsi. Spazio, luce e funzionalità lo rendono un luogo dove comfort e benessere si incontrano. Sedili ergonomici, climatizzazione estesa fino alla terza fila, materiali premium e modalità relaxation per viaggiare quasi sdraiati. Ogni viaggio diventa un momento da ricordare. L’attenzione ai dettagli emerge anche in soluzioni come il vano portaoggetti accessibile da più lati, o il vassoio UV-C che sterilizza smartphone e portafogli. Il display panoramico da 12,3 pollici integra infotainment e comandi vocali. Doppia ricarica wireless, Apple CarPlay e Android Auto senza cavi. Il tutto accompagnato da purificatore d’aria e aggiornamenti software automatici. La sicurezza è affidata a sistemi avanzati: frenata automatica, guida semi-autonoma in autostrada, mantenimento corsia, allerta sedili posteriori, videocamera interna e chiamata d’emergenza automatica. In città per la Hyundai si aggiungono supporti per parcheggio remoto, uscita sicura, retromarcia assistita e rilevamento angolo cieco.

Prestazioni ibride, premi e prezzi

La Hyundai Santa Fe è disponibile in due versioni ibride, entrambe con motore 1.6 T-GDi. La Full Hybrid, da 215 CV, offre trazione anteriore o integrale, 5 o 7 posti e consumi contenuti. La Plug-in Hybrid arriva a 253 CV, solo integrale, emissioni ridotte e la stessa flessibilità nei posti. I prezzi partono da €50.100 per la Full Hybrid 2WD Business 5 posti. La Plug-in Hybrid 4WD parte da €55.800. La top di gamma XClass Plug-in Hybrid 7 posti tocca i €61.750, IVA e messa su strada incluse. La Hyundai Santa Fe ha intanto già conquistato i premi più prestigiosi: “Supreme Winner” ai Women’s Worldwide Car of the Year 2025, “SUV dell’anno” per Top Gear, e riconoscimenti di design agli IDEA e Red Dot Awards.