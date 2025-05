Windows 11: stop ad un recente aggiornamento AI

Microsoft ha comunicato una notizia che ha scatenato un certo malcontento. L’azienda, infatti, ha annunciato che non saranno distribuite nuove versioni preliminari di Windows 11 per il programma Insider. Microsoft è stata costretta a sospendere il rilascio delle build nei canali Dev e Beta. Anche se temporaneamente. La causa riguarda un imprevisto tecnico. Mentre il canale Canary ha subito uno stop più marcato per un grave bug che ha compromesso diverse funzionalità essenziali del sistema operativo. Una delusione che pesa ancora di più considerando le recenti anticipazioni da parte di Microsoft, che aveva annunciando una nuova funzionalità alimentata dall’intelligenza artificiale.

Sul programma Windows Insider stop agli aggiornamenti

Si tratta di un agente smart destinato a potenziare l’app Impostazioni. Tale strumento, pensato per facilitare la navigazione tra le opzioni di sistema e rendere l’esperienza utente più intuitiva, era atteso proprio in questi giorni da chi partecipa al programma. Purtroppo, a causa delle difficoltà riscontrate, l’introduzione di suddetta novità è stata rinviata a data da definire.

Brandon LeBlanc, senior program manager del programma Insider, ha condiviso ulteriori dettagli sul problema con un post su X. Secondo LeBlanc, il bug che affligge il canale Canary è particolarmente serio. Al punto da impattare funzionalità come la connessione Bluetooth, la rete Wi-Fi, l’uso della fotocamera e il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. Una situazione critica che ha spinto Microsoft a sospendere cautamente la distribuzione di nuove build per evitare di peggiorare l’esperienza degli utenti.

Nel contesto del programma Insider, rallentamenti e ritardi non sono certo una novità. Eppure, tale specifico intoppo ha suscitato più attenzione del solito. Ciò non solo per la gravità dei malfunzionamenti, ma anche per il tempismo sfortunato. L’attesa per l’intelligenza artificiale integrata nelle Impostazioni aveva generato entusiasmo e aspettative, ora momentaneamente disattese. Non resta che attendere, con la speranza che i problemi vengano risolti e che le nuove funzionalità possano finalmente essere messe alla prova.