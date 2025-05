DREAME X40 Ultra Complete con uno sconto di 150€ su Amazon

Offerta del tutto interessante quella che Amazon sta mettendo a disposizione degli utenti per acquistare l’innovativo robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME X40 Ultra Complete. Un modello che sicuramente riesce a contraddistinguersi da molte altre soluzioni attualmente presenti sul mercato grazie a diverse funzioni innovative.

Tutto a partire dalla potente aspirazione da 12.000 Pa che rimuove delicatamente peli, sporcizia e residui da tutte le tipologie di pavimenti. Al fine di ottimizzare il risultato finale, il costruttore ha anche realizzato una spazzola anti-groviglio TriCut che può essere acquistata per risparmiare tempo e fatica durante le pulizie giornaliere.

DREAME X40 Ultra Complete per pulizie impeccabili

Perché utilizzare una classica aspirapolvere se oggi è possibile acquistare una soluzione innovativa con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Questo modello di robot marchiato DREAME dispone di diverse caratteristiche tra cui la presenza di una spazzola laterale avanzata che, abbinata al Mop Extend RoboSwing, è in grado di estendersi per oltre 10 mm raggiungendo un’area più ampia durante la pulizia. Oltre a ciò, è in grado di raggiungere una profondità di 4 cm raccogliendo, di conseguenza, polvere e residui nascosti negli angoli e sotto i mobili più bassi.

Tra i punti di forza di questo robot, anche la capacità di sollevare la spazzola in gomma di 5 mm e i moci di 10,5 mm per evitare di bagnare tappeti e moquette e favorire una pulizia uniforme. Volete finalmente combattere lo sporco ostinato in modo intelligente? Con la tecnologia di rilevamento OmniDirt di cui dispone questo robot il risultato che si ottiene è sempre una pulizia dei pavimenti accurata.

Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per acquistare il robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME X40 Ultra Complete a un prezzo super conveniente. Oggi con il -15% sul prezzo di listino lo pagate solamente 849 euro anziché 999.