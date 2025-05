Esselunga lancia promo sulla PS5 Slim: la migliore console ora casa tua

Ti sei mai chiesto che faccia ha la felicità? Ha la forma della nuova PS5 Slim, lucida, compatta, sfacciata. Entri da Esselunga per comprare due mele e ne esci con la console più desiderata dell’universo. Non è magia: è pura realtà! L’attesa è finita, il momento è adesso. Che senso ha continuare a sognare quando puoi giocare sul serio? Ti piace vincere? Ti piace dominare? Vuoi vivere ogni secondo del gioco come se fossi lì? Allora fermati un attimo. Respira. Guarda la tua stanza. Immagina la PS5 Slim già accesa. La senti? È il ruggito del futuro. Il tempo scorre, Esselunga e porta a casa la console dei sogni. Fallo oggi, adesso. Ti meriti la console dei tuoi desideri!

La potenza del futuro è solo da Esselunga

Cominciamo da ciò che fa davvero la differenza: 1TB di memoria interna. Lo spazio non è più un problema. Installa tutto, gioca a tutto. Poi arriva lui: l’incredibile controller DualSense. Preciso come un bisturi, sensibile come un pianista, forte come un uragano. Vuoi fluidità? Ecco il Bluetooth 5.1, velocissimo, istantaneo, intelligente. Tutto si collega in un attimo. Ti piace guardare? Ti piace goderti ogni dettaglio? Allora prepara gli occhi: la risoluzione 8K Ultra HD ti toglie il fiato. Ogni ombra è scolpita, ogni luce è viva. E poi c’è il processore AMD Ryzen Zen 2. Fulmineo, feroce, inarrestabile. I giochi si caricano come per magia. I caricamenti diventano solo un ricordo. Per completare l’opera, la porta HDMI 2.1 ti regala un’immagine pazzesca. È come entrare nello schermo. Elegante, affilata, decisa: misura 9,6×35,8×21,6 cm, pesa solo 3,2 kg. Un concentrato di forza. Un design che urla classe. Tutto questo a un prezzo che non si discute: solo 479,99 euro. Hai capito bene. Solo da Esselunga, solo per poco e solo se arrivi prima. La PS5 Slim è lì ed spetta solo te. Esselunga ti chiama e tu che fai? Dai su, clicca qui ed acquista la tua PS.