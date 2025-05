WhatsApp sempre più come Instagram: ecco la novità per iOS con la versione 25.14.77

Con l’aggiornamento alla versione 25.14.77 di WhatsApp per iOS, l’app di messaggistica porta su iPhone una funzione già nota agli utenti di Instagram: la possibilità di creare argomenti condivisi attraverso gli aggiornamenti dello Stato. Si tratta di una novità che richiama il formato “Aggiungi il tuo” delle Storie di Instagram, e che punta a rendere l’interazione tra contatti più coinvolgente, ma sempre nel rispetto della privacy.

Una volta pubblicato uno Stato, alcuni utenti selezionati hanno ora accesso a un nuovo tipo di sticker interattivo che permette di lanciare un tema, una domanda o una sfida. Chi visualizza quello Stato può toccare lo sticker per partecipare e pubblicare a sua volta una risposta sotto forma di un nuovo aggiornamento personale. Ogni partecipazione, però, resta visibile solo ai contatti scelti da chi l’ha condivisa, mantenendo intatta la natura privata dello Stato.

Tutela della privacy e crittografia restano priorità

La nuova funzione non solo promuove una forma di partecipazione creativa, ma lo fa senza compromettere la sicurezza. Come sottolineato dagli sviluppatori, tutti i contenuti generati tramite lo sticker sono protetti dalla crittografia end-to-end e non esistono archivi centrali in cui vengono conservate le risposte. Nemmeno WhatsApp ha accesso alle interazioni o può determinare chi ha avviato un determinato argomento, a meno che non si tratti di un contatto che ha deciso di condividere lo Stato con l’utente.

Questo approccio è pensato per incoraggiare una partecipazione più libera e spontanea, eliminando ogni timore di esposizione o tracciamento.

Una distribuzione graduale per gli utenti WhatsApp

Almeno per ora non tutti possono utilizzare queste funzionalità, ma solo alcuni utenti che utilizzano iOS e che dispongono dell’ultima versione dell’applicazione ufficiale. La ragione sta nella distribuzione che non è stata ancora ultimata e che sarà graduale, per cui anche gli altri potranno usare queste novità ma a partire dalle prossime settimane.