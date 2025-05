Surface: emersi dettagli sui nuovi dispositivi

Quando si parla dell’universo Microsoft, una delle novità più attese riguarda la linea Surface. L’azienda, infatti, è pronta a presentare due nuovi dispositivi. Si tratta di un tablet Surface Pro con schermo da 12 pollici. E un laptop da 13 pollici. Entrambi sono progettati per essere più compatti, energeticamente efficienti e basati sull’architettura ARM. Ciò grazie alla collaborazione con Qualcomm e al nuovo chip Snapdragon X Plus.

Le novità Surface di Microsoft

Il Surface Pro da 12 pollici sarà una delle proposte di punta. Il design richiama i vecchi modelli, ma con una costruzione moderna e una maggiore attenzione alla mobilità. Il pannello sarà un LCD PixelSense Flow. Tra le specifiche tecniche ci sono 16GB di RAM LPDDR5X e due opzioni di archiviazione: 256 o 512 GB di memoria UFS. Tale scelta consente maggiore velocità rispetto agli SSD tradizionali, ma limita la possibilità di aggiornamenti futuri. Il centro del dispositivo sarà lo Snapdragon X Plus, un SoC dotato di otto core personalizzati su architettura Oryon e un’unità di elaborazione neurale Hexagon in grado di raggiungere fino a 45 TOPS. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di due USB-C 3.2 e nessun connettore Surface proprietario. Le colorazioni previste includono Ocean Blue, Platinum Grey e Violet. Saranno disponibili anche tastiere e accessori abbinati.

Il secondo dispositivo in arrivo è un laptop da 13 pollici. Anche in tale caso, il processore sarà lo Snapdragon X Plus. Affiancato da specifiche simili per RAM e storage. Il display LCD supporterà una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Un chiaro segnale di un posizionamento più “entry-level”. Tra gli elementi di design figurano un touchpad in vetro e un sensore di impronte digitali. Opzione che prenderà il posto del riconoscimento facciale per lo sblocco. La dotazione di porte include due USB-C, una USB-A e un jack audio da 3,5 mm. Mentre l’alimentatore non sarà incluso nella confezione. Il nuovo dispositivo Surface richiede un caricatore USB-C da almeno 27W.