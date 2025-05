Amazon SHOCK con l’offerta folle sul monitor LG a soli 100 euro

Acquistare un monitor di qualità richiede un esborso tutt’altro che elevato su Amazon, grazie all’ultima promozione che abbassa notevolmente il livello di spesa generale nel momento in cui si dovesse effettuare l’ordine del monitor LG (modello 24MS550). Un prodotto che presenta una diagonale di 24 pollici, capace di appoggiarsi alla tecnologia IPS LCD, ed una risoluzione massima che può raggiungere addirittura il FullHD.

La prima cosa da sapere in fase d’acquisto è la sua totale versatilità, è infatti un prodotto che può facilmente essere utilizzato con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla presenza nella parte posteriore di due connettori HDMI, uno degli standard più comuni ed utilizzati al mondo. All’interno del device è possibile trovare uno speaker stereo da 4W, potenza più che sufficiente per l’utilizzo del monitor nella maggior parte degli ambienti, con una discreta qualità generale. A rendere l’esperienza ancora più avvincente ci pensa il refresh rate, infatti viene esteso fino a 100Hz, in modo da poter godere di una fluidità generalmente superiore al normale.

Amazon da sogno con la promozione sul monitor LG

La spesa per l’acquisto di questo monitor LG è davvero molto più ridotta del previsto, gli utenti che scelgono di acquistarlo andranno a versare un contributo di soli 109,99 euro, con un risparmio notevole in confronto a ciò che generalmente il mercato è in grado di offrire. Ordinatelo subito qui.

Ciò che rende il monitor di livello superiore per la sua fascia di prezzo è chiaramente la possibilità di affidarsi ad un refresh rate che si estende fino a 100Hz, così facendo l’utente può godere di una fluidità superiore al normale, fruendo di contenuti di vario genere senza limitazioni o difficoltà di vario genere.