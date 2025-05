Gemini: ecco l’integrazione con GitHub

A quanto pare, Google non solo non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il miglioramento di Gemini, ma anzi ha intenzione di rilanciare con una nuova funzionalità che certamente farà la felicità della community di sviluppatori che sfrutta il noto software basato sull’intelligenza artificiale, Google ha infatti recentemente introdotto un’integrazione importante con il database dedicato allo sviluppo GitHub, andando di fatto a toccare quella fetta della community che si occupa di programmazione e che certamente ha un occhio attento a come l’intelligenza artificiale si interfaccia a questo mondo.

Integrazione della piattaforma

Nello specifico, il recente aggiornamento di Gemini consentirà un’integrazione diretta tra le piattaforme che prenderà corpo nella possibilità di caricare una repository all’interno della chat con Gemini consentendo al software di analizzarla ed elaborare i dati in merito a quest’ultima, una volta fatto si potranno fare delle domande di vario tipo al software che fornirà delle risposte in output in grado di darci informazioni in più e addirittura suggerimenti, Gemini infatti non solo potrà estrapolare delle informazioni e delle valutazioni sul codice ma potrà fare da vero e proprio strumento di debugging andando a sottolineare la presenza di errori suggerendo delle soluzioni, ma non è tutto, il software sarà in grado infatti di suggerire dei miglioramenti o addirittura l’integrazione con possibili librerie esterne da aggiungere al codice.

Ovviamente, trattandosi di una funzionalità introdotta da poco quest’ultima avrà delle limitazioni importanti almeno nelle fasi iniziali, infatti la repository introdotta all’interno della chat non dovrà superare i 5000 file presenti al suo interno e il peso totale non dovrà essere superiore ai 100 MB, per di più sarà possibile Caricare una sola repository per chat.

Se siete degli sviluppatori, dunque si tratta di un’occasione certamente importante per godere di uno strumento in più in grado di accorciare sensibilmente i tempi di sviluppo e fornire rapidamente una vista più ampia e globale sul codice che è state sviluppando.