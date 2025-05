Apple: l’intelligenza artificiale arriva anche in Xcode

Sembra che l’integrazione dell’AI nell’ecosistema di Apple stia per registrare un importante passo avanti. A tal proposito, Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che Cupertino starebbe esplorando una nuova alleanza strategica con Anthropic. L’obiettivo di tale collaborazione sarebbe l’integrazione di Claude, il sofisticato sistema AI sviluppato da Anthropic, direttamente all’interno di Xcode. Tale possibile passo rappresenterebbe per Apple una mossa coerente con l’andamento del settore tecnologico, proponendo strumenti basati sull’AI per assistere i programmatori. Tali soluzioni, grazie alla loro efficienza nel suggerire codici, correggere errori e automatizzare compiti ripetitivi, stanno ottenendo un riscontro estremamente positivo.

Apple: nuova integrazione per l’AI pensata per gli sviluppatori

Al momento, però, la situazione rimane avvolta da un alone di incertezza. Le fonti di Bloomberg sottolineano che Apple starebbe ancora testando internamente tali funzionalità. Aggiungendo che non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardo a una futura disponibilità pubblica dell’Xcode con AI integrata. Ciò lascia intendere che ci potrebbe essere ancora del lavoro da fare prima di vedere un rilascio ufficiale.

L’interesse di Apple verso la tecnologia di Claude sembra indicare non solo l’apertura dell’azienda a soluzioni sviluppate da terzi. Ma anche un possibile rallentamento nello sviluppo di un’intelligenza artificiale completamente proprietaria. Va, infatti, ricordato che Apple aveva già annunciato, nell’estate precedente, una funzione chiamata Swift Assist, basata su Apple Intelligence e destinata a supportare gli sviluppatori. Purtroppo di tale progetto si sono perse le tracce. Facendo pensare a un cambiamento di rotta.

Se Apple decidesse di rendere pubblica tale nuova versione di Xcode potenziata da Claude, l’annuncio ufficiale potrebbe essere la Worldwide Developers Conference (WWDC). Evento previsto per per la settimana del 9 giugno. In quella sede, l’azienda di Cupertino potrebbe svelare il futuro del coding su macOS. Portando così l’integrazione AI ad un nuovo livello. Non resta dunque che attendere e scoprire quale sarà la strategia seguita da Apple per tale innovazione.