ho. Mobile: la nuova imperdibile offerta con 150 GB

Nel settore delle offerte telefoniche attualmente disponibili, le promozioni proposte da ho. Mobile si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Se stai valutando un cambio operatore, questa potrebbe essere l’occasione giusta. I nuovi utenti possono effettuare il passaggio a ho. Mobile con un’offerta sensazionale. Quest’ultima comprende 150 GB di traffico dati insieme a chiamate e SMS illimitati. Il tutto a soli 6,99 euro mensili.

I vantaggi della nuova offerta presentata da ho. Mobile

Per meno di sette euro mensili si ha la libertà di comunicare senza limiti e navigare con un pacchetto dati molto generoso. E non è tutto. Per chi desidera una connessione più veloce, l’operatore propone anche un’opzione che permette l’accesso al 5G. Con 9,99 euro mensili, la promozione offre 200 GB e chiamate e messaggi senza restrizioni.

Un aspetto interessante è la semplicità e trasparenza dei costi. La SIM è gratuita per tutte le offerte e l’attivazione ha un costo simbolico di 2,99 euro in caso di nuova numerazione. A cui si aggiunge una prima ricarica obbligatoria. Dal valore di 10 euro. Se invece intendi mantenere il proprio numero attuale e richiedere la portabilità, l’attivazione parte sempre da 2,99 euro, in base all’operatore di provenienza. Il passaggio viene completato entro un massimo di 15 giorni.

È importante sottolineare che se non si ha la necessità costante del 5G, ma si cerca una marcia in più nella navigazione, è possibile aggiungere l’opzione ho. Il Turbo alla propria offerta 4G. Con tale opzione, per solo 1,29 euro mensili, sarà possibile attivare temporaneamente il 5G. È possibile procedere in qualsiasi momento tramite l’app ufficiale.

Per scoprire tutti i dettagli legati alle singole offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è possibile visitare il sito web ufficiale di ho. Mobile. Nelle apposite pagine dedicate sono disponibili tutte le informazioni utili e il procedimento da seguire per procedere all’attivazione della promo scelta.