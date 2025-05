Spusu, super offerte per tutto il mese di maggio

Continuano senza sosta le super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale Spusu. Quest’ultimo ha infatti da poco prorogato la disponibilità di numoerse sue offerte di rilievo. Tra queste, spiccano come sempre le offerte mobile note come Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe queste offerte includono una grande quantità di traffico dati per navigare. Nonostante questo, il costo per il rinnovo mensile è comunque basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu proroga ancora una volta il suo vasto catalogo di super offerte mobile

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco prorogato la disponibilità del suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Secondo quanto riportato ufficialmente sul sito, le offerte in questione rimarranno a disposizione degli utenti per tutto questo mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 31 maggio 2025.

Tra queste offerte, spiccano senz’altro quelle note come Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Come suggerisce il nome, entrambe le offerte arrivano ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Con la prima, in particolare, sarà garantita la navigazione sulle reti 4G, mentre con la seconda offerta sarà garantita la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. La velocità massima sarà pari a 300 Mbps in download e sarà pari a 50 Mbps in upload.

Il bundle di entrambe le offerte è poi molto ricco. Si avranno infatti a disposizione molte cose, tra cui minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 sms da inviare verso tutti i numeri e anche fino a 1000 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito. Per la prima offerta, però, il costo sarà pari a 5,98 euro al mese. Per la seconda offerta, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 7,89 euro al mese.

L’operatore propone comunque tante altre offerte mobile sorprendenti e che hanno un costo ancora più basso, a partire da soli 3,98 euro al mese.