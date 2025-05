Mini PC Trikey 5850U in offerta speciale: Amazon lo sconta del 14%

Il mini pc Trikey 5850U è oggi disponibile su Amazon con uno sconto che va a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo con cui il costruttore ha deciso di portarlo sul mercato. Si tratta di una soluzione alimentata da AMD Ryzen 7 Pro 5850U che lo rende perfetto non solo per essere utilizzato per l’editing video, ma anche per l’editing fotografico, le attività d’ufficio o come PC da gioco.

Volete dunque avere a portata di mano un PC per poter portare a termine un’esperienza d’uso ottimale con la massima fluidità? La presenza del processore grafico AMD Radeon Graphics 8core 2000MHz lo rende perfetto sia per un ufficio di progettazione che per giochi e intrattenimento.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati.

Mini pc Trikey 5850U oggi in offerta

Volete acquistare un nuovo mini PC spendendo poco? Oggi grazie alla promozione messa a disposizione da Amazon avere l’opportunità di pagare questo Trikey 5850U molto meno rispetto ad altri giorni. Parliamo dunque di una soluzione che può essere acquistata spendendo poco, avendo a disposizione un dispositivo con caratteristiche tecniche eccellenti.

Oltre ai punti di forza di cui abbiamo parlato finora, non possiamo non porre l’attenzione sulla presenza WiFi 6 e Bluetooth 5.2, che forniscono una connettività wireless più veloce e stabile. Non manca inoltre installato sul mini PC Trigkey 5850U il sistema OS 11 Pro. Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso, il mini PC Trigkey 5850U, dotato di RAM DDR4 a doppio canale da 16GB, supporta fino a 64GB. Possibilità di espandere la SSD fino a 2TB.

Approfittate subito della promozione attualmente disponibile su Amazon per acquistare questo nuovo mini PC a un prezzo vantaggioso. Lo sconto del 14% sul prezzo di listino di 349 euro fa scendere il costo a soli 299 euro. Non aspettate altro tempo, lo sconto potrebbe terminare in qualsiasi momento.