Amazon shock con lo sconto del 20% su Roborock Q7 M5 Set

Amazon avvicina sempre più utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, capace di abbassare di molto il livello di spesa di Roborock Q7 M5 Set, un robot aspirapolvere di assoluta qualità, che oggi viene a costare meno di 200 euro.

Il prodotto di cui vi parliamo è caratterizzato da una potenza di aspirazione di 10’000 Pa, un quantitativo non troppo elevato, lo ammettiamo, ma comunque più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti coloro che in casa non hanno troppo sporco o animali. A differenza di altri modelli ben più costosi, il modello in oggetto non presenta una base di svuotamento automatica, il che porta il consumatore a dover svuotare manualmente il cassetto della polvere presente internamente.

Ricevete i codici sconto Amazon con le nuove offerte ed i prezzi più bassi, solo iscrivendovi a questo canale Telegram.

Amazon: ecco lo sconto migliore su Roborock Q7 M5 Set

Lo sconto che gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare per l’acquisto di questo robot aspirapolvere è indiscutibilmente di alto livello, infatti dovete sapere che negli ultimi 30 giorni il prodotto aveva raggiunto un livello di 249,99 euro, per poi scendere proprio recentemente di un altro 20%, arrivando così a costare solamente 199,99 euro. Ordinatelo subito qui.

Come tutti i robot aspirapolvere attualmente in circolazione, anche il suddetto può essere facilmente controllato direttamente dall’applicazione mobile, così da essere sicuri di poter avviare la pulizia da remoto, senza dover fisicamente toccare il dispositivo stesso. Per il resto presenta dimensioni perfettamente in linea con gli standard, raggiungendo un diametro di 32,5 centimetri (data la sua forma circolare), ed un’altezza di 9,9 centimetri, il che gli permette di pulire senza troppi problemi o difficoltà anche al di sotto di mobili o tavolini, che in genere sono le aree più complesse per i dispositivi di questo tipo.