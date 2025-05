Prime Video inizia maggio 2025 con questi nuovi film e serie TV, l’elenco

Anche a maggio 2025, Prime Video si arricchisce con una lunga lista di film e serie TV. Tra produzioni originali, novità assolute e titoli in scadenza, il catalogo di Amazon offre contenuti per ogni gusto. Di seguito le uscite più attese, divise per categorie.

Film e serie TV originali in arrivo

Un altro piccolo favore, disponibile dal 1° maggio, porta Stephanie e Emily nella suggestiva isola di Capri per un matrimonio ricco di misteri e colpi di scena.

Octopus, dal 8 maggio, è una docuserie che esplora il mondo del polpo gigante del Pacifico, con la voce narrante di Phoebe Waller-Bridge e la partecipazione del comico Tracy Morgan.

La Valutazione, sempre dall’8 maggio, immagina un futuro distopico dove una coppia è sottoposta a un test obbligatorio per diventare genitori, in una storia carica di tensione psicologica.

L’Inganno, al debutto il 15 maggio, è una commedia ambientata in un college americano, con personaggi eccentrici e situazioni surreali che riflettono il bisogno di appartenenza.

Motorheads, dal 20 maggio, racconta l’amicizia tra outsider uniti dalla passione per le corse clandestine, sullo sfondo di una città in crisi economica.

Nove perfetti sconosciuti – Stagione 2, in uscita il 22 maggio, riporta Nicole Kidman nei panni di Masha, stavolta in un ritiro sulle Alpi austriache, con nuovi partecipanti e tensioni crescenti.

Earnhardt, docuserie dal 22 maggio, celebra la vita del leggendario pilota NASCAR Dale Earnhardt, con filmati d’archivio e testimonianze intime da amici e familiari.

Clarkson’s Farm – Stagione 4, dal 23 maggio, segue le nuove disavventure di Jeremy Clarkson e del suo team, tra trattori in crisi, burocrazia e animali imprevedibili.

Sorelle sbagliate, miniserie thriller in 8 episodi disponibile dal 29 maggio, mette in scena il dramma familiare tra due sorelle divise dal tempo e riunite da un misterioso omicidio.

Viaggio di maturità: Maiorca, dal 30 maggio, racconta in chiave teen la storia di una classe costretta a una quarantena in hotel durante il viaggio di fine anno.

Altri film in uscita

Tra i film più attesi ci sono Alice, Darling (7 maggio), Tin Soldier (8 maggio), Adagio (17 maggio), Boudica (29 maggio) e 10 giorni con i suoi (31 maggio);

Tra le seconde visioni e i titoli di catalogo spiccano Il grande Lebowski, Balle spaziali, USS Indianapolis e Miss Sloane.

Nuove serie e titoli in scadenza

Tra le nuove serie, segnaliamo l’arrivo di Cover Affairs (stagioni 1-5) il 3 maggio, Le regole del delitto perfetto (stagioni 1-6) il 5 maggio e One Piece – stagione 10 dal 20 maggio.

In uscita dal catalogo questo mese: This Is Us (stagioni 1-6) il 26 maggio e Little Fires Everywhere il 21 maggio.