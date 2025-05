Fibra semplice e veloce con Vodafone Internet Unlimited Smart

Vuoi portare la fibra ottica a casa senza impazzire con costi iniziali o vincoli complicati? L’offerta Internet Unlimited Smart di Vodafone sembra fatta apposta per chi cerca semplicità e buone prestazioni, senza sorprese. Con 27,95 euro al mese ti porti a casa una connessione llimitata alla massima velocità disponibile nella tua zona — fino a 2.5 Gigabit al secondo, se sei coperto da FTTH — e chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali.

Vodafone semplifica la fibra

Il bello è che non ci sono costi di attivazione da pagare subito. Quelli sono già inclusi nel prezzo mensile, sotto forma di 5 euro al mese per 24 mesi. Dopo quel periodo, il costo mensile resta lo stesso. Se però decidi di andartene prima, dovrai finire di pagare quelle rate, o tutte insieme o con la solita cadenza. Nulla di nascosto, tutto chiaro fin dall’inizio.

Appena attivi l’offerta, ricevi anche una SIM dati con 15 giga al giorno da usare nell’attesa che la linea venga collegata. Una volta che sei connesso alla fibra, quella stessa SIM si trasforma in una piccola riserva di navigazione con 50 giga al mese, da usare dove vuoi. Un dettaglio interessante, specie per chi lavora in mobilità o ha bisogno di una connessione di riserva.

In casa, il modem fornito è Wi-Fi 6 e offre due strumenti utili: il Wi-Fi Optimizer, per migliorare la stabilità della rete, e la tecnologia “Sempre Connessi”, che ti tiene online anche se la linea fissa cade temporaneamente, sfruttando la rete mobile Vodafone.

Chiamate internazionali e numeri speciali non sono inclusi, ma per l’uso quotidiano, la copertura c’è tutta. E se preferisci usare un modem tuo, Vodafone permette anche quello, basta che sia compatibile con i requisiti tecnici. In sintesi: una proposta pensata per chi vuole una connessione veloce, stabile e pronta a seguirti senza troppi pensieri, in casa e fuori.