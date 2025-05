TSMC: emersi i primi dettagli sul nuovo processo A14

TSMC ha annunciato una novità importante per il settore tecnologico. Si tratta del processo logico A14. L’annuncio è avvenuto durante il recente Technology Symposium di Santa Clara. Con l’avvio della produzione previsto per il 2028, A14 rappresenta un passo importante, segnando l’ingresso nell’era dei 1,4 nanometri. Tale avanzamento non solo incrementa le possibilità di sviluppo nell’intelligenza artificiale, nella connettività mobile e nel calcolo ad alte prestazioni. Punta anche ad una straordinaria ottimizzazione in termini di densità, consumi e prestazioni.

TSMC presenta il nuovo processo logico

Secondo quanto annunciato dall’azienda, A14 offrirà fino al 15% di miglioramento delle prestazioni a parità di consumo. Oppure una riduzione del 30% dei consumi mantenendo le stesse prestazioni rispetto al nodo N2. Ancora più impressionante è l’incremento di oltre il 20% nella densità logica. Elemento cruciale per i carichi computazionali più esigenti, in particolare quelli legati all’AI e ai dispositivi edge sempre più compatti.

La base tecnologica su cui si fonda A14 è l’esperienza consolidata di TSMC nell’ottimizzazione tra progetto e tecnologia. In particolare, grazie all’uso delle architetture nanosheet. Inoltre, viene introdotta la nuova generazione di celle standard NanoFlex Pro, che offre una flessibilità progettuale senza precedenti. Affiancata a una maggiore efficienza energetica e a un significativo incremento delle prestazioni.

C.C. Wei, CEO di TSMC, ha evidenziato come tale innovazione sia perfettamente in linea con la visione strategica dell’azienda. Al momento, non è ancora noto quali aziende adotteranno A14. A tal proposito, è plausibile che Apple, storico partner di TSMC, sarà tra i primi a beneficiare di tale tecnologia. I futuri chip Apple Silicon destinati a Mac, iPad e iPhone, infatti, potrebbero essere i primi a sfruttare i vantaggi del nodo a 1,4 nm. Si tratta di cambiamenti importanti che evidenziano l’impegno di TSMC nel rivoluzionare l’attuale settore tecnologico. Non resta che attendere e scoprire le innovazioni che verranno introdotte dal nuovo processo A14.