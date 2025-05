Amazon fa crollare il prezzo dello Xiaomi 14T

Nuova occasione da non perdere assolutamente di vista su Amazon con la possibilità comunque di mettere le mani su uno dei migliori prodotti in circolazione, parliamo di Xiaomi 14T, che oggi viene a costare decisamente meno di quanto effettivamente avremmo mai voluto vedere nel periodo corrente.

Le specifiche di questo smartphone sono davvero molto interessanti, poiché partono con dimensioni che rientrano perfettamente negli standard a cui siamo abituati nel periodo, raggiungendo per la precisione 160,5 x 75,1 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso di 195 grammi, oltre alla sua totale impermeabilità e resistenza all’acqua. Il prodotto presenta un processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra, accoppiato con GPU Mali-G615, ed una configurazione che comunque prevede 12GB di RAM, ma anche una memoria interna che può raggiungere un massimo di 512GB.

Amazon da sogno con questo sconto speciale su Xiaomi 14T

Tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare Xiaomi 14T, saranno finalmente felici di avere tra le mani la migliore occasione del periodo, infatti il prodotto, nella sua variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, può essere vostro con un risparmio del 23%, pari a 150 euro sul listino iniziale di 699 euro, per arrivare così a dover investire solamente 499 euro per il suo ordine a questo link.

Lo smartphone presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore un sensore principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un macro/bokeh da 12 megapixel, che amplia sicuramente la possibilità di utilizzo. Lo scatto viene effettuato al massimo a 8165 x 6124 pixel, con video ripresi in 4K a 30fps, e completato il tutto con una fotocamera frontale da 32 megapixel, perfetta per riuscire a realizzare scatti di alta qualità.