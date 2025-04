Iliad: ancora disponibili le offerte da 250 e 300GB con il 5G gratis

Iliad continua a proporre soluzioni trasparenti e stabili, pensate per chi desidera un piano mobile ricco di contenuti senza sorprese. Tra le offerte attualmente disponibili spiccano TOP 250 PLUS e TOP 300, entrambe con 5G incluso, minuti illimitati, SMS senza limiti e soprattutto prezzo fisso garantito per sempre.

TOP 250 PLUS e TOP 300: cosa comprendono al loro interno queste promo amatissime

Chi sceglie un’offerta come la TOP 250 PLUS può già ritenersi super soddisfatto. Questa infatti ha un prezzo mensile di soli 9,99€ al mese per sempre e garantisce tutto al suo interno. Si parte infatti dai minuti e dai messaggi senza limiti verso tutti per poi finire con 250GB di traffico internet in 5G mensilmente. La promo è compresa anche di 25 Gb da usare in roaming in giro per l’UE.

Chi invece necessita di contenuti in più, ecco che può scegliere la famosissima TOP 300: questa domina la scena mobile con 11,99€ al mese offre 300 GB in 5G e 16 GB utilizzabili in Europa.

Entrambe le soluzioni sono pensate per chi vuole navigare velocemente, comunicare senza limiti e avere una tariffa chiara e definitiva.

Attivabili da tutti, ma con una condizione per i già clienti

Un aspetto interessante è che le offerte sono disponibili sia per i nuovi clienti che per chi è già cliente Iliad. In questo secondo caso, però, c’è una piccola regola da seguire: è possibile passare a TOP 250 PLUS solo se si ha un’offerta attiva da meno di 9,99€, e a TOP 300 solo se l’attuale tariffa ha un costo inferiore a 11,99€.

Nessun vincolo e copertura 5G inclusa

Come da tradizione Iliad, non ci sono costi nascosti, vincoli di durata o rimodulazioni. Tutto è incluso nel canone mensile, compresa la possibilità di accedere alla rete 5G dove disponibile.

Le offerte attuali confermano l’impegno dell’operatore nel mantenere alta la qualità a un prezzo accessibile, rivolgendosi a chi vuole molti giga, condizioni chiare e zero complicazioni.