ChatGPT migliora: OpenAI ha reso GPT-4o più intelligente, ha più personalità

OpenAI continua a spingere sull’acceleratore e affina ancora il suo modello GPT-4o, che ora diventa ancora più intelligente e dotato di una personalità più marcata. Ci sono stati diversi miglioramenti durante le ultime settimane ma in queste ore è arrivato un nuovo annuncio da parte dell’azienda che ha quindi introdotto un nuovo aggiornamento del suo modello linguistico. Ora ChatGPT diventa nettamente più naturale cogliendo meglio il contesto offerto dall’utente nel suo prompt iniziale e con la possibilità di formattare i contenuti in maniera migliore, peraltro beneficiando le più personalità e capendo meglio la necessità dell’utente. Una serie di miglioramenti difficili da catturare con i classici test di benchmark, tanto che OpenAI ha scelto di non pubblicare nuovi dati numerici a supporto dell’aggiornamento.

Un rilascio da record

Aidan McLaughlin, uno dei progettisti dei modelli OpenAI, ha evidenziato su Twitter come questa nuova versione sia stata rilasciata più rapidamente di qualunque precedente aggiornamento della serie “4o”. Da qui si capisce che probabilmente ChatGPT era migliorato molto più rapidamente di quanto programmato all’inizio.

Sia però ben chiaro che le novità sono disponibili esclusivamente attraverso l’interfaccia ChatGPT. Chi utilizza le API dovrà ancora attendere prima di poter sfruttare questi miglioramenti nei propri progetti o applicazioni. Non è ancora stato reso pubblico nemmeno il registro ufficiale delle modifiche, ma non appena OpenAI diffonderà ulteriori dettagli, ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti.

Una nuova attenzione all’esperienza utente

L’aspetto più interessante di questa evoluzione riguarda l’attenzione sempre più marcata di OpenAI verso l’esperienza di utilizzo reale. Non si punta più solo a migliorare l’accuratezza o le capacità logiche dei modelli, ma anche a rendere il dialogo più fluido, più umano, capace di costruire una vera relazione con l’utente.

La nuova “personalità” di GPT-4o, insomma, è un altro segnale di quanto il futuro dell’intelligenza artificiale passerà non solo per la potenza tecnica, ma anche per la qualità dell’interazione quotidiana.