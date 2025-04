Kit Tapo T30: il sistema di allarme che Amazon vi regala, costa solo 49,99€

I furti sono sempre più frequenti e dotarsi di un sistema di allarme progettato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti che vogliono ottimizzare la sicurezza della propria abitazione è fondamentale. Il Tapo T30 è un kit smart perfetto per tutti coloro che vogliono aumentare la sicurezza della propria casa in modo semplice e senza l’intervento di un professionista con un sistema di allarme eccezionale.

A un prezzo super vantaggioso oggi potete acquistare questo kit Tapo che comprende sensori di movimento e di apertura e chiusura per porte e finestre. Oltre a ciò, è in grado di inviare notifiche istantanee tramite l’app Tapo in caso di intrusioni o movimenti sospetti rilevati in qualsiasi momento.

Kit Tapo T30 per una casa sempre al sicuro

Dite addio alle preoccupazioni quando siete lontani da casa, ma non solo. Al giorno d’oggi c’è sempre più preoccupazione quando si sta lontani da casa.

Con il kit Tapo T30 avete a disposizione un set di accessori che possono essere integrati con altri dispositivi smart della linea Tapo, come lampadine e telecamere. Tale compatibilità consente di creare un vero e proprio sistema di automazione che va a migliorare completamente l’esperienza d’uso. L’installazione? Del tutto semplice e non richiede l’intervento di un professionista. Non a caso, infatti, può essere posizionato in qualsiasi posto.

Non manca il supporto al Wi-Fi 2.4Ghz per connettersi alla rete wireless di casa. Inoltre, con lo Smart Hub Tapo è possibile connettere fino a 64 dispositivi Tapo e combinarli in Smart Action. Che aspettate? Procedete subito con l’acquisto di questo kit marchiato Tapo per ottimizzare la sicurezza della vostra casa in qualsiasi momento. Con lo sconto disponibile su Amazon lo pagate solamente 49,99 euro anziché 59,99.