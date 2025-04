Gemini diventa sempre più autonomo: ecco i dettagli

Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, ha delineato un panorama affascinante per il futuro dell’intelligenza artificiale. Nel dettaglio, durante un’intervista ha offerto uno sguardo sulle prossime innovazioni di Gemini. L’occasione è servita non solo a mostrare alcune delle funzionalità più avanzate su cui l’azienda sta lavorando. Ma aiuta anche a riflettere sui potenziali sviluppi etici e sociali che ne deriveranno. Uno dei punti salienti dell’intervista è stato Project Astra. Una piattaforma sperimentale che unisce capacità multimodali. Ovvero la possibilità per l’intelligenza artificiale di comprendere testo, voce, immagini e video in un unico flusso.

Hassabis mostra i prossimi possibili scenari per Gemini

Astra è al momento in fase di testing. Si distingue per la sua capacità di ricordare le interazioni recenti con l’utente. Mantenendo una memoria attiva per circa dieci minuti. Tale elemento rappresenta un passo importante verso un’interazione uomo-macchina sempre più naturale e intuitiva. Ma la vera rivoluzione è nella visione “agentica” dell’intelligenza artificiale. Hassabis ha, infatti, descritto come Gemini si stia evolvendo da un modello puramente analitico a uno operativo. Capace cioè non solo di rispondere, ma di agire autonomamente.

Non è un caso che si parli già di possibili integrazioni di tali strumenti in dispositivi wearable di nuova generazione. Come gli occhiali XR sviluppati in collaborazione con Samsung. Tale connubio tra hardware avanzato e AI proattiva potrebbe cambiare radicalmente il modo di interagire con la tecnologia. Portando l’assistenza virtuale alla realtà aumentata.

Infine, il discorso si è spinto verso l’autocoscienza artificiale. Pur riconoscendo che oggi nessun sistema è veramente “cosciente”, Hassabis non esclude che un giorno, con l’aumentare della complessità e dell’autonomia cognitiva delle AI, possano emergere forme primitive di consapevolezza. Una prospettiva che, anche se teorica, invita alla riflessione etica e filosofica. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le prossime evoluzioni di Gemini nel settore dell’intelligenza artificiale.