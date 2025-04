WhatsApp: usare il social in Italia è diventato pericoloso

A quanto pare d’ora in avanti utilizzare WhatsApp sarà un po’ meno sicuro rispetto agli anni precedenti, da diverso tempo. I truffatori infatti sfruttano la nota piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo per i loro scopi fraudolenti con l’obiettivo ovviamente di ingannare le vittime, portandole in errore, come ogni truffa anche in questo caso i truffatori cercano di portarsi a casa informazioni sensibili sulle loro vittime da poter utilizzare poi a proprio vantaggio, la refurtiva più amata dai truffatori sono i codici di accesso bancari da utilizzare poi per derubare il mal capitato.

A quanto pare, però d’ora in avanti ci sarà un altro dettaglio in più a cui prestare incredibile attenzione, la nuova truffa che sta infatti diffondendosi in Italia in maniera esageratamente rapida sfrutta non soltanto WhatsApp ma anche le video chiamate disponibili nell’applicazione, in tal modo seppur paradossalmente, i truffatori riescono ad aumentare in modo incredibile le percentuali di successo e soprattutto non lasciano scampo la vittima che ci casca.

Rischio diretto

La truffa in questione si presenta gli occhi della vittima come un semplice messaggio che viene spedito dai truffatori sotto falso nome, questi ultimi infatti si spacciano per la banca della vittima, avvisandola della necessità di recapitare un messaggio davvero molto urgente che può essere consegnato alla vittima in questione solo tramite video chiamata a, una volta convinta la vittima a attivare la telefonata poi la convincono dapprima ad accendere la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso presso la propria piattaforma Internet banking, in tal modo ovviamente i truffatori possono visionare tutti i dati di accesso per poi salvarli ed utilizzarli a proprio piacimento per svuotare il conto corrente della vittima, se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, non esitate a non rispondere e soprattutto non eseguire nessun tipo di istruzione che vi viene fornita.