Motorola: in arrivo nuovi dispositivi e funzioni AI

Motorola sta dimostrando un impegno costante nell’integrare l’intelligenza artificiale (AI) nei propri dispositivi. Trasformandoli da semplici strumenti tecnologici a veri e propri compagni digitali. Con il lancio delle nuove generazioni di Motorola Razr ed Edge, l’azienda fa un ulteriore passo avanti. Portando l’esperienza utente a un livello superiore grazie alla piattaforma moto ai, completamente rinnovata e potenziata. Inoltre, l’ecosistema Motorola si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di nuovi interessanti accessori.

Motorola: le novità in arrivo sul mercato

La nuova versione di moto ai non si limita più a ottimizzare le performance tecniche di fotocamera, batteria e display. Si propone come un assistente proattivo, capace di adattarsi al contesto e anticipare i bisogni dell’utente. Tra le funzionalità di spicco ci sono Next Move e Playlist Studio. La prima suggerisce automaticamente i prossimi passi da compiere in base a ciò che appare sullo schermo. La seconda è capace di creare playlist musicali su misura a partire da un prompt o un contenuto visibile sul display.

L’integrazione con piattaforme leader come Google, Meta, Microsoft e Perplexity rende il tutto ancora più potente. Sul piano dell’intrattenimento e della creatività, Motorola introduce Image Studio. Opzione che permette di creare immagini, sticker e sfondi tramite AI generativa. Inoltre, potenzia l’assistenza vocale con la modalità Look and Talk.

Accanto alle innovazioni AI, l’ecosistema si espande con due nuovi dispositivi. Si tratta dei moto buds loop e moto watch fit. I primi sono auricolari open-ear sviluppati in collaborazione con Bose. Dotati di tecnologia audio spaziale e design elegante. Gli auricolari sono disponibili anche in una lussuosa versione con cristalli Swarovski. I secondi, invece, sono smartwatch versatili. Tali dispositivi sono dotati di display OLED da 1,9 pollici. Inoltre, presentano oltre 100 modalità sportive e una durata della batteria fino a 16 giorni.

I nuovi dispositivi saranno disponibili tra maggio e giugno. Il prezzo parte da 149€ per i moto buds loop. Mentre la versione in partnership con Swarovski sarà disponibile a 299€. Il Moto Watch Fit, invece, verrà venduto a 99€.

Tali nuovi accessori si integrano perfettamente nell’ecosistema Motorola, permettendo un’esperienza continua tra dispositivi. Ciò soprattutto grazie alla presenza di Smart Connect. Con tali innovazioni, Motorola non solo arricchisce la propria gamma di prodotti, ma ridefinisce il concetto stesso di interazione tra utente e tecnologia. Il tutto offrendo un’esperienza sempre più innovativa ed intelligente.