Euronics: offerte SUPER PAZZE che battono qualunque altro negozio

Se anche tu ogni tanto pensi “ho bisogno solo di una cosa” e poi ti ritrovi come Carrie in Sex & the City con una borsa piena e il cuore felice, beh, Euronics è il posto giusto per te. Sai quella sensazione quando una pagina tira l’altra e ti dici “solo un’occhiata”? Ed eccoti lì, con gli occhi a cuoricino davanti a un notebook e l’indice pronto al click. Euronics fa questo effetto: fa brillare gli occhi, fa perdere la testa, fa riempire il carrello. C’è qualcosa di meglio di ricevere il tutto direttamente a casa? Forse solo i pop-corn davanti alla pagina “ordine confermato”. Davvero vuoi resistere a sorprese così?

Il top del tech che ti aspetta solo da Euronics

Hai bisogno di prestazioni brillanti? Il LENOVO V V15 è tuo grazie alle favolose promozioni Euronics a 499 euro. Leggero, veloce, perfetto. Senti la musica che ti accompagna ovunque? Con gli auricolari LG TONE FREE FN4 wireless ed eleganti, a 69 euro, anche tu avrai il tuo momento da protagonista. Per combattere la polvere con stile, serve il XIAOMI Mi Vacuum Cleaner Mini: piccolo ma turbo, ed è ora eccezionalmente da Euronics a solo 44,99 euro.

Vuoi stupire tutti con un accessorio che fa battere il polso? L’APPLE Watch Series 7 GPS + Cellular oro con cinturino blu è nella sezione dedicata all’outlet Euronics a 499 euro. E se preferisci qualcosa di più classico ma smart, il Watch Series 8 GPS Mezzanotte è tuo a 349 euro. La connessione non è mai stata così facile: il Router Mobile D-Link DWR-932 4G LTE ti da il top della connessione a 35,90 euro. Il tuo iPhone 14 Plus si merita un tocco trasparente? La custodia MagSafe è da urlo: 19,99 euro. E se la casa chiede efficienza e silenzio, accontentala con la lavasciuga HOOVER HWP410AMBC7 da 10 kg, classe A, ancora da Euronics a 449 euro. Hai già aperto il sito di Euronics? No? Fallo cliccando ora qui.