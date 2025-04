Esselunga è pazzesca: ogni offerta è IMPERDIBILE davvero

A volte ci si ritrova a fissare la vecchia lavatrice come se fosse colpevole di ogni tragedia domestica. O a scoprire, con orrore, l’insalata del 2023 nel cassetto del frigo. Serve un cambiamento, ma non una rivoluzione. Nessuna giungla, nessuna spedizione. Serve solo una tappa veloce da Esselunga, dove i desideri non si limitano alla lista della spesa. Perché accontentarsi di un elettrodomestico che suona come un film horror? O di un frigorifero che più che freddo è “emotivamente distante”? La risposta è sotto casa, o a pochi clic. Da Esselunga, ogni reparto è una sorpresa, ogni prezzo una tentazione. È come aprire il guardaroba e trovare sconti, solo prezzi corti e sogni concreti.

I veri protagonisti della vostra casa siete voi grazie ad Esselunga

Voglia di un bucato impeccabile senza drammi? La SAMSUNG Crystal Clean WW90CGC04DTE è la lavatrice che aspettava da tempo. Moderna, silenziosa, efficiente. È pronta a rivoluzionare la quotidianità per 449 euro. Famiglia numerosa o pile di vestiti da domare? Nessun problema. La WW11DG5B25TE, sempre firmata Samsung, gestisce ogni carico al meglio. E costa solo 539 euro. Il frigo è il regno del comfort. Da Esselunga, il SAMSUNG RB38C600DSA fa la sua entrata da star a 599 euro. Piace la praticità e un look elegante? Il SHARP SJ-FBA09DMXWE è un mix perfetto a 449 euro.

Lo spazio è poco ma lo stile abbonda? La CANDY CST 282D2/1-11, con carica dall’alto, è un portento di efficienza. Solo da Esselunga a 399 euro. Voglia di brindare come se foste a un party esclusivo? La Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 mantiene ogni bottiglia alla temperatura perfetta, a 279 euro. Infine, se servono dimensioni da romanzo epico, c’è lui: DAYA DFA550NV2XE. Un side by side imponente, pratico e bello. Da Esselunga a 499 euro. Con questi prezzi, chi ha più bisogno di una mappa segreta? Basta un salto da Esselunga e il comfort è qui sul sito a portata di mano.