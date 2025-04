ChatGPT diventa un giornale: accordo storico per accedere ai contenuti del Washington Post

Nel mondo del giornalismo è arrivata una partnership che si potrebbe definire storica:il Washington Post, celebre giornale americano, ha siglato un accordo con OpenAI. L’obiettivo è permettere a ChatGPT di accedere ai contenuti giornalistici originali del quotidiano, potendo così fornire delle risposte migliori ed allo stesso tempo sempre più azzeccate in base alle richieste degli utenti. Tutte le volte che ChatGPT utilizzerà un articolo del Washington Post, ci sarà anche un link che porterà al pezzo completo, per cui a guadagnarne sarà anche il famoso quotidiano americano in termini di visibilità. “Portare i nostri articoli su ChatGPT è un modo per rafforzare questa missione e garantire un accesso puntuale al nostro giornalismo. Vogliamo raggiungere le persone in qualsiasi posto si trovino”, queste le parole da parte di Peter Elkins-Williams che ha dettato l’accordo tra le due parti.

Un ecosistema informativo già orientato all’AI

In realtà, il Washington Post non è nuovo all’uso dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi ha sviluppato strumenti innovativi come Climate Answers, un chatbot che fornisce risposte su temi ambientali, oppure Ask The Post AI, pensato per domande più generiche ma sempre basate su contenuti verificati del giornale. In redazione, inoltre, viene utilizzato Haystacker, un sistema che aiuta i giornalisti a recuperare informazioni da archivi e articoli precedenti, facilitando la produzione di nuovi contenuti.

Un altro fronte è quello dell’accessibilità, con AI impiegate per generare sintesi testuali o versioni audio degli articoli, pensate per lettori che preferiscono ascoltare le notizie o non hanno tempo di leggerle per intero.

Nonostante l’accordo con OpenAI, il Post mantiene una linea “LLM-agnostica”, ossia non vincolata a un solo modello linguistico. L’approccio è pratico e orientato ai risultati: viene scelto lo strumento migliore in base al tipo di contenuto o al servizio richiesto in quel momento.

Un trend in crescita per l’informazione

Quella tra il Post e OpenAI è solo l’ultima di una lunga serie di collaborazioni tra redazioni e sviluppatori di AI. Oltre 160 testate in più di 20 lingue hanno stretto accordi simili per integrare ChatGPT nelle loro strategie di distribuzione. L’intelligenza artificiale non viene più vista solo come un rischio, ma come una leva per amplificare la portata del giornalismo di qualità. Un cambio di prospettiva che, se ben gestito, potrebbe aprire nuove opportunità per l’informazione globale.