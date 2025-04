L’hypercar McMurtry Speirling sfida la gravità: l’auto che può guidare a testa in giù

Nel mondo delle hypercar elettriche emerge la McMurtry Speirling Pure. Ovvero l’ auto che ha conquistato l’attenzione generale non solo per le sue prestazioni, ma per una dimostrazione unica nel suo genere. La vettura infatti è riuscita a muoversi capovolta, incollata a una superficie sopraelevata come se fosse il pavimento. Questo risultato sorprendente è merito del suo avanzatissimo sistema aerodinamico, chiamato Downforce-on-Demand. Si tratta di due ventole collocate sotto la sua struttura, capaci di generare una potenza di 2.000kg. La forza è tale da mantenere il veicolo schiacciato completamente al suolo, anche da fermo.

McMurtry Speirling, un esperimento a caccia di record

Durante un test ufficiale, McMurtry ha mostrato le sue capacità spingendo la Speirling Pure su una piattaforma rotante. Una volta capovolta la vettura, il pilota ha attivato il sistema. Il risultato è stato impressionante. La macchina infatti è rimasta aderente alla superficie superiore e si è mossa di qualche centimetro, dimostrando di poter guidare anche a testa in giù. Questo esperimento, documentato in un video, ha certificato l’efficacia del sistema. La tecnologia promette anche curve affrontate con forze superiori a 3g, grazie alla stabilità offerta in ogni condizione.

La McMurtry Speirling Pure non è solo spettacolo. Sotto la carrozzeria compatta da 3,7metri nasconde un powertrain elettrico da 745kW, l’equivalente di 1.013 cavalli. Con un peso contenuto in 1.200kg, l’auto accelera da 0 a 96km/h in soli 1,5 secondi. La velocità massima supera i 300km/h. Il prototipo VP1, usato nei test, è ancora in fase di sviluppo, ma ha già fatto segnare il record assoluto sul tracciato di Top Gear, superando una monoposto di Formula 1. In precedenza, aveva stupito al Goodwood Festival of Speed, completando la salita in 39,08secondi.

La casa britannica punta ora a migliorare l’autonomia della vettura con una nuova batteria da 100kWh, utile per sessioni più lunghe in pista. Le prime consegne sono previste per il 2026. Nel frattempo, continua la caccia a nuovi record e il perfezionamento del progetto.