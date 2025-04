AI e robot, presto saranno utilizzati all’ interno degli eserciti

Sembra che l’ AI e i robot saranno presto inseriti all’ interno degli eserciti per migliorarne l’ efficienza e anche aiutare i soldati a prevenire i danni nelle battaglie. In USA si sta lavorando per questa integrazione che mira soprattutto ad adottare dei sistemi utili per migliorare la mobilità e la manovrabilità in campo di battaglia. In particolare, si concentreranno sullo sviluppo di sistemi autonomi terrestri e aerei avanzati basati sull’ AI, nonché di sistemi energetici innovativi. Questo per avvicinare sempre di più macchine e soldati, come hanno spiegato i ricercatori dell’ Army Combat Capabilities Development Command Army Reserch Laboratory.

In questo momento ci troviamo di fronte ad un continuo innovamento anche in campo militare che porterà dei cambiamenti molto radicali. Infatti la potenza dell’ intelligenza artificiale non è da sottovalutare se pensiamo che potrebbe essere adottata per combattere. L’ innovazione portata sarà quella di integrare l’ AI per valutare i danni di battaglia e interagire direttamente con i soldati. Tutto questo per diminuire il divario che c’è tra umani e robot, come spiega Phil Osteen, ricercatore del programma Artificial Intelligence for Maneuver and Mobility.

AI e robot, nuove integrazioni per l’ esercito

Anche dal punto di vista della mobilità off-road si stanno facendo progressi, dato che l’ ARL sta sviluppano hardware e software per consentire ai veicoli di spostarsi autonomamente sui terreni impervi. Oltre a questo troviamo il programma Human Autonomy Teaming, fondamentale per sviluppare dei sistemi che aiutino i soldati per rivedere le missioni e le varie tattiche utilizzate. Questo sistemi può anche sincronizzare e condividere i dati sulla posizione, navigazione e tempistica dei robot. Tutto questo per migliorare l’ utilizzo dei robot all’ interno degli eserciti e migliorarne l’ efficienza in modo da poter essere di aiuto ai soldati.

Quindi sembra che ci troviamo davanti ad una svolta nel mondo militare in cui anche l’ AI sta prendendo il sopravvento e sta implementando dei sistemi innovativi.