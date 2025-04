Unieuro: offerte Apple a tutta forza fino al 1° maggio

Pasqua è finita, Pasquetta è oggi, ma chi ha detto che le sorprese devono fermarsi? Con Unieuro la festa continua! Immaginate, sole, relax, grigliata tra amici e il vostro nuovo dispositivo Apple che arriva a casa. Meglio di così? Se la bilancia piange per la colomba, il portafoglio sorride con queste offerte. E poi diciamocelo, c’è modo migliore per iniziare la primavera che con un nuovo iPhone o un iPad super scattante? Da Unieuro, fino al primo maggio, potete cogliere il meglio della tecnologia Apple a prezzi che fanno venir voglia di ballare la tarantella. Perché rimandare, se la promo è già qui?

Unieuro e le offerte Apple da non perdere

Avete già sognato un nuovo iPhone 15 da 128GB Nero? Ora è vostro a 729 euro, mica male per uno smartphone che scatta come un pro. Volete rimanere in forma e in orario? Il nuovo Apple Watch SE GPS 40mm in Mezzanotte vi aspetta a 219 euro. Non dimenticate il fedele compagno di chi dimentica sempre tutto: l’Apple AirTag è a 29 euro, e addio cose perse! Se la creatività chiama, l’Apple Pencil di prima generazione risponde al prezzo magico da Unieuro di 109 euro. Cercate potenza e stile? L’Apple iMac 24” con display 4,5K, chip M4, 16GB RAM e 256GB SSD brilla in Argento al costo wow 1349 euro. Più portatile che mai, il MacBook Air 13” M4 in Mezzanotte è pronto a seguirvi ovunque da Unieuro a soli 1149 euro.

Serve un iPad? L’Apple iPad 10ª gen 10.9 Wi-Fi 64GB in Argento è vostro in promo da Unieuro a 299 euro, oppure la versione da 256GB a 449 euro. Anche la ricarica ha stile con il caricabatterie Apple MUVV3ZM/A bianco universale a 25 euro. E per chi ama il design minimal, il Magic Mouse Bluetooth è a 75 euro: ambidestro, elegante e pronto all’uso. Insomma, le offerte Apple da Unieuro sono un inno al risparmio quello vero. Andate ora qui sulla pagina online per acquistarle!