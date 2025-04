L’ambizione di Netflix: raggiungere una capitalizzazione da un trilione di dollari

Netflix

Netflix mira a entrare nel ristretto gruppo di aziende da 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, puntando su pubblicità, videogiochi e contenuti globali come motori principali di crescita. Lo ha dichiarato il co-CEO Greg Peters durante un incontro interno, indicando una strategia a lungo termine per trasformare Netflix in un ecosistema di intrattenimento completo.

Pubblicità e abbonamenti con spot al centro del modello

Netflix considera il segmento supportato da pubblicità come una delle chiavi per aumentare i ricavi nei prossimi anni. Il piano include l’espansione dell’offerta a basso costo con pubblicità, che sta attirando nuovi utenti in mercati chiave e genera già entrate superiori rispetto agli abbonamenti base tradizionali in alcuni Paesi.

Il modello è stato avviato con successo negli Stati Uniti e in Europa, e Netflix prevede di potenziarlo con inserzioni più mirate e dinamiche, sfruttando la propria capacità di profilazione dei contenuti.

I videogiochi come nuova frontiera di engagement

Un altro asse strategico è rappresentato dal settore gaming, dove Netflix sta investendo per ampliare l’offerta di giochi su mobile e, in futuro, anche su piattaforme cloud. L’obiettivo è trasformare i giochi in un’estensione naturale delle serie e dei film, creando universi narrativi che coinvolgano l’utente anche al di fuori della visione passiva.

Netflix ha già acquisito diversi studi di sviluppo e pubblicato titoli ispirati alle proprie produzioni originali. Il gaming rappresenta una nuova opportunità di monetizzazione, ma anche un mezzo per aumentare il tempo trascorso all’interno dell’app.

Il colosso dello streaming punta inoltre su produzioni locali e internazionali per alimentare la crescita nei mercati emergenti. Il successo di serie non anglofone ha dimostrato che l’intrattenimento globale è una leva efficace per acquisire nuovi abbonati, contenendo i costi rispetto alle produzioni hollywoodiane.

L’approccio è supportato da un modello di produzione distribuito, che consente a Netflix di adattare l’offerta alle preferenze culturali di ogni mercato, aumentando la penetrazione in regioni con grande potenziale di espansione, come l’Asia e l’America Latina.