I Mac mini Intel 2018 entrano nella lista dei dispositivi vintage e obsoleti

Mac mini

Apple ha aggiornato l’elenco dei dispositivi vintage e obsoleti, includendo anche i Mac mini con processori Intel rilasciati nel 2018. La decisione segna la fine ufficiale del supporto tecnico per questi modelli, a sei anni dal loro lancio e in un momento in cui l’azienda accelera la transizione verso l’architettura Apple Silicon.

Cosa significa essere “obsoleti” secondo Apple

Come riportato in rete, Apple classifica come “obsoleti” i prodotti che non vengono più venduti da oltre sette anni e come “vintage” quelli fuori produzione da più di cinque. I Mac mini 2018, pur non più disponibili da tempo, erano rimasti tra gli ultimi modelli con chip Intel ancora ufficialmente supportati.

Con l’inserimento nella lista dei dispositivi obsoleti, i Mac mini 2018 non sono più idonei per la riparazione o per la fornitura di parti di ricambio presso gli Apple Store e i centri autorizzati. Anche il software di sistema non riceverà più aggiornamenti specifici o ottimizzazioni dedicate per queste macchine.

Questa mossa rafforza il passaggio di Apple verso la piena adozione dei chip Apple Silicon, iniziato nel 2020. I modelli Mac mini M1 e successivi hanno sostituito progressivamente le versioni Intel, garantendo prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica.

Apple ha già ritirato dal mercato quasi tutti i Mac con processori Intel, e il supporto software per queste piattaforme si sta riducendo. L’inserimento dei Mac mini 2018 tra i dispositivi obsoleti sottolinea la volontà dell’azienda di concentrarsi unicamente sulla nuova architettura ARM.

Per chi utilizza ancora un Mac mini Intel del 2018, il dispositivo continuerà a funzionare, ma non potrà più contare sul supporto ufficiale Apple. Sarà quindi necessario affidarsi a centri non autorizzati per eventuali riparazioni, con tutti i limiti del caso in termini di disponibilità delle componenti.

Inoltre, con la progressiva uscita di scena dal ciclo di aggiornamenti, i dispositivi obsoleti diventano meno sicuri e meno compatibili con nuove versioni di software e app. Questo elemento potrebbe accelerare la decisione di passare a modelli più recenti.