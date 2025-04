CONFRONTO OPPO Reno13 Pro 5G vs vivo V50: i flagship killer diventano sempre più interessanti

Copertina CONFRONTO RENO PRO VS VIVO V

Nel sempre più competitivo segmento della fascia medio-alta, OPPO Reno13 Pro 5G e vivo V50 si posizionano come due delle proposte più complete per chi cerca un’esperienza premium senza dover spendere cifre da top di gamma assoluti. Entrambi offrono design raffinati, comparti fotografici avanzati, batterie generose e ottime prestazioni. Ma le differenze non mancano, ed è proprio nei dettagli che si gioca la scelta tra i due. Vediamo insieme quale dei due smartphone conviene acquistare.

Design e materiali: eleganza e resistenza da entrambe le parti

OPPO Reno13 Pro 5G si distingue per un design elegante, lineare e moderno. Il corpo è sottile (7,55 mm) e leggero (195 grammi), ma resistente, grazie a materiali solidi e a una costruzione accurata. Il telefono è certificato IP69, offrendo una resistenza completa a polvere e acqua, anche in immersione prolungata. È uno smartphone che può affrontare ogni contesto d’uso quotidiano, senza perdere in stile.

vivo V50 punta invece su linee leggermente più morbide, spessore di appena 7,4 mm e un peso molto contenuto, inferiore ai 190 grammi. Anche qui troviamo certificazioni IP68 e IP69, e una grande attenzione alla durabilità: è resistente a schizzi, immersioni e polvere, con un sistema di drenaggio avanzato che protegge anche l’altoparlante in caso di caduta in acqua. A livello di finitura, entrambi i dispositivi trasmettono una sensazione premium, ma vivo riesce forse a essere più compatto e maneggevole.

Display: AMOLED a 120Hz, ma OPPO va oltre

Entrambi i modelli utilizzano pannelli AMOLED da oltre 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz. Reno13 Pro 5G propone un pannello da 6,83 pollici con risoluzione di 2800×1272 pixel. Il display è luminoso, dettagliato, perfetto per chi guarda video in alta definizione o gioca su mobile. Supporta anche HDR e gode di una resa cromatica molto fedele, con luminosità elevata anche in pieno sole.

Il vivo V50 monta un display da 6,77 pollici con risoluzione 2392×1080 pixel. È più che sufficiente per garantire un’ottima qualità d’immagine e una fruizione fluida grazie al refresh rate dinamico. Tuttavia, OPPO si prende un vantaggio netto grazie alla risoluzione superiore, al pannello leggermente più ampio e a una luminosità di picco più elevata.

Prestazioni: MediaTek vs Snapdragon, due filosofie a confronto

OPPO Reno13 Pro 5G integra il nuovo MediaTek Dimensity 8350, un chip a 4 nm progettato per offrire un buon bilanciamento tra potenza e consumo energetico. Il modello arriva in versione con 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Le prestazioni sono fluide in ogni contesto: dalle app social alla produttività, fino al gaming in mobilità.

vivo V50 invece adotta il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, anch’esso a 4 nm, accompagnato da configurazioni da 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Il chip è leggermente meno potente rispetto al MediaTek di OPPO, ma estremamente efficiente, perfetto per chi cerca affidabilità e autonomia. In pratica, OPPO garantisce performance superiori nei contesti più pesanti, vivo garantisce un’esperienza fluida e costante anche sotto stress.

Fotocamere: OPPO punta sulla versatilità, vivo sulla qualità

OPPO Reno13 Pro 5G è dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore: una principale Sony da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3.5x e una ultra-grandangolare da 8 MP. A ciò si aggiunge una fotocamera frontale da 50 MP. È uno smartphone pensato per chi ama fotografare in ogni contesto, con ottima resa anche in notturna e nelle lunghe distanze grazie al teleobiettivo.

vivo V50 punta invece sulla qualità dei sensori: doppia fotocamera posteriore da 50 MP (standard + ultra-grandangolare) co-ingegnerizzata con Zeiss, e una fotocamera anteriore anch’essa da 50 MP. Manca il teleobiettivo, ma l’elaborazione immagine è curata nei minimi dettagli, con colori naturali, contrasti ben calibrati e un’eccellente modalità ritratto. In sintesi: OPPO è più versatile per zoom e modalità fotografiche, vivo è più efficace nella qualità pura delle immagini.

Batteria e ricarica: due campioni di autonomia

Entrambi gli smartphone offrono batterie molto generose. vivo V50 monta un modulo da 6000 mAh con ricarica rapida da 90W, capace di garantire due giornate piene di utilizzo con una sola carica e tempi di ricarica ridottissimi. La tecnologia delle celle è ottimizzata per mantenere prestazioni elevate anche dopo anni.

OPPO Reno13 Pro 5G propone una batteria da 5800 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W. L’autonomia è anch’essa ottima, e la ricarica è velocissima. Entrambi sono tra i migliori smartphone per durata e velocità di carica, anche se vivo vince per capacità totale e gestione della batteria nel lungo periodo.

Software e aggiornamenti

Entrambi i dispositivi eseguono Android 15. OPPO adotta ColorOS 15, vivo integra Funtouch OS 15. Le interfacce sono diverse ma ugualmente complete, fluide e personalizzabili. Entrambe offrono funzionalità AI per migliorare le foto, le notifiche, il multitasking e la produttività quotidiana.

Sia OPPO che vivo promettono almeno 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza, con particolare attenzione alla stabilità nel tempo. La scelta tra le due interfacce dipenderà dal gusto personale, ma entrambe sono mature, veloci e prive di bloatware eccessivo.

Prezzo e disponibilità

L’OPPO Reno13 Pro 5G è in vendita in Italia a 799 eur o, con inclusi in alcuni bundle promozionali anche uno smartwatch e il caricatore da 80W. Le colorazioni disponibili sono eleganti e moderne, come Cosmic Black e Misty White.

o, con inclusi in alcuni bundle promozionali anche uno smartwatch e il caricatore da 80W. Le colorazioni disponibili sono eleganti e moderne, come Cosmic Black e Misty White. Il vivo V50 è disponibile nella configurazione da 12/512 GB a 599 euro, con un prezzo più aggressivo per chi cerca un dispositivo completo senza sforare il budget. Le varianti Lite completano l’offerta per chi ha esigenze più contenute.

Conclusione: quale conviene acquistare?

OPPO Reno13 Pro 5G è lo smartphone ideale per chi vuole un dispositivo estremamente versatile, con un comparto fotografico completo, prestazioni superiori e un display spettacolare. È pensato per chi pretende molto dal proprio telefono, sia in termini di potenza che di qualità d’immagine, senza compromessi.

vivo V50 è la scelta giusta per chi vuole un telefono equilibrato, elegante, leggero e affidabile. La batteria è eccezionale, la fotocamera è precisa e la qualità complessiva è altissima, soprattutto considerando il prezzo.

Entrambi sono ottimi dispositivi. La scelta finale dipenderà da cosa si cerca: OPPO per la potenza e la versatilità, vivo per l’equilibrio e la convenienza.