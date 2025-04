Kaufland (LIDL): presto in arrivo anche in Italia

Il mercato dell’e-commerce in Italia sta attraversando una fase di trasformazione profonda. A tal proposito, dalla fine dell’estate, un nuovo protagonista è pronto a fare il suo ingresso. Si tratta di Kaufland, colosso tedesco della grande distribuzione, parte del Gruppo Schwarz. Già noto ai consumatori italiani per il successo di Lidl. La decisione di portare anche nel nostro Paese il marketplace online kaufland.it segna una svolta nel panorama delle vendite digitali. Offrendo una nuova alternativa agli attuali giganti del settore, come Amazon.

Kaufland arriva anche in Italia: ecco le caratteristiche della piattaforma

A differenza di molti competitor, Kaufland adotterà un modello di business “puro”, senza vendere direttamente prodotti a marchio proprio. Tutti gli articoli saranno proposti da venditori terzi. Mentre Kaufland che si occuperà della gestione dei pagamenti, degli account e del servizio clienti. Una scelta che riflette la volontà del gruppo di creare una piattaforma ampia, aperta e trasparente. In linea con le normative europee e con una forte impronta continentale.

Ciò che rende Kaufland particolarmente interessante è la promessa di una selezione accurata e vasta. Presenterà, infatti, oltre 11.000 venditori internazionali, suddivisi in più di 6.400 categorie merceologiche. Oltre alla quantità, l’attenzione sarà posta anche sulla qualità, sulla provenienza europea dei prodotti e sulla garanzia di conformità alle normative UE.

Un altro aspetto distintivo è il modello di servizio. Niente abbonamenti tipo Amazon Prime, ogni ordine avrà le proprie spese di spedizione e sarà gestito direttamente dai venditori. Tale approccio punta alla trasparenza dei costi e a una maggiore responsabilizzazione dei partner commerciali. Anche se potrebbe rappresentare un ostacolo per quegli utenti abituati alla consegna rapida e gratuita.

Kaufland punta a diventare la più grande piattaforma europea, per gli europei. Come ha affermato Gerald Schönbucher, responsabile dell’e-commerce dell’azienda, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza d’acquisto nuova, sicura e competitiva. In alternativa ai grandi colossi extraeuropei. Resta da vedere se Kaufland riuscirà a conquistare la fiducia dei consumatori italiani. O se in alternativa Amazon riuscirà a mantenere intatto il proprio vantaggio.