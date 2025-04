RigeneraMI aiuta PizzAut dopo il furto: dona PC e smartphone

RigeneraMI, progetto benefico nato nel 2021 con il supporto di Rotaract e Rotary, il cui unico obiettivo è quello di contrastare lo spreco tecnologico, promuovere l’inclusione digitale, corre in aiuto di PizzAut, modello nazionale di inclusione sociale dove trovano lavoro giovani con autismo, in seguito al furto perpetrato nel ristorante di Milano.

Sono quattro smartphone e due PC portatili, i dispositivi che RigeneraMI ha donato a PizzaAut, è lo stesso founder del progetto, Gianluca Cocca, a raccontare come si è evoluta la decisione di attivarsi per la donazione: “nel momento in cui abbiamo saputo del furto, non ci abbiamo pensato due volte, la nostra idea è stata di lanciare un forte segnale, dimostrando che la tecnologia può essere anche un mezzo di solidarietà.

RigeneraMI: le donazioni non finiscono qui

L’attività di RigeneraMI prosegue ad ogni modo a ritmo serrato, infatti solamente nelle ultime settimane sono oltre 80 i dispositivi donati, un progetto che non solo evita di creare inutili rifiuti tecnologici, ma che offre la possibilità a chi ne ha davvero più bisogno, gli strumenti necessari per la formazione, l’inclusione ed il lavoro.

L’iniziativa, per chi fosse interessato, ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Statale Viale Liguria di Rozzano (12 PC donati), la Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus di Rozzano (8 PC e 20 smartphone donati), il Centro di Formazione Professionale di Rozzano AFOL MET (23 PC donati), l’Associazione Nazionale Carabinieri di Como (1 PC donato), la Fondazione Sicomoro di Milano (6 smartphone donati), Telefono Donna di Milano (8 PC e 5 televisori), AfforiChef di Milano (1 nuovo smartphone, oltre ai 4 donati in precedenza) e Non Siamo Soli ODV (2 PC e 7 smartphone donati).

L’appello

La stessa RigeneraMI lancia poi un appello urgente, sono alla ricerca di PC portatili da destinare a due borse di studio solidali che partiranno nel corso del mese di maggio, con la consegna a studenti meritevoli che però sono in grave difficoltà economica. Il tutto realizzato in collaborazione con Borsaract (Rotaract Club Milano Porta Vercellina) e Centro Ausiliari per i Minori (CAM Milano). Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito ufficiale.