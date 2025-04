Cina: bloccato l’export di minerali e magneti

Nonostante il loro nome, non sono rari in termini geologici, ma lo sono nella capacità di estrarli e trattarli in modo sostenibile. Sia per l’economia che per l’ambiente. In tale contesto, la superiorità cinese deriva non solo dalla disponibilità dei minerali. Ma soprattutto dall’infrastruttura industriale che ha sviluppato in decenni di investimenti mirati.

Il blocco selettivo dell’esportazione dei magneti al neodimio e di altri prodotti specializzati manda onde d’urto nell’industria statunitense. L’interruzione o la semplice incertezza legata alla disponibilità di terre rare può paralizzare intere filiere produttive. Ritardare innovazioni e rendere vulnerabili anche settori cruciali per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti, e con loro molte economie occidentali, si trovano ora a fronteggiare un paradosso. Essere tecnologicamente avanzati, ma dipendenti da un singolo fornitore: la Cina.

Tale nuova fase della guerra commerciale tra le due superpotenze ha risvolti che vanno ben oltre l’economia. Solleva interrogativi fondamentali sul concetto di indipendenza tecnologica. Oltre che sulla necessità di ripensare le strategie industriali alla luce di un mondo sempre più instabile. Si tratta di uno scenario in divenire che potrebbe trasformare l’assetto dell’economia globale. Non resta dunque che attendere e scoprire i prossimi passi intrapresi dalle potenze mondiali.