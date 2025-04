ChatGPT: arriva la sezione “Libreria”

Con l’introduzione della nuova funzionalità “Libreria”, OpenAI ha compiuto un ulteriore importante passo. Gli utenti di ChatGPT, sia quelli della versione gratuita sia gli iscritti ai piani Plus e Pro possono ora conservare in modo ordinato tutte le immagini generate tramite intelligenza artificiale. Ciò senza doverle salvare manualmente altrove. La libreria è già disponibile sia da browser web che da app mobile. È accessibile direttamente dalla barra laterale dell’interfaccia di ChatGPT.

ChatGPT: nuova opzione per le immagini

L’introduzione di tale funzione non rivoluziona il modo in cui si interagisce con l’AI generativa, ma lo migliora. È una risposta concreta a una delle necessità più sentite dagli utenti. Ovvero avere un punto di raccolta centralizzato, visivo e facilmente navigabile. Le immagini vengono mostrate in una comoda griglia, permettendo una rapida consultazione anche a distanza di tempo. È come avere una galleria personale.

Chi si diletta con creazioni ispirate a universi fantastici, come quello dello Studio Ghibli, troverà nella libreria un ottimo alleato. Ma lo stesso vale per chi utilizza l’intelligenza artificiale per produrre concept art, mockup di progetti, personaggi immaginari, scenari futuristici o contenuti virali. L’organizzazione visiva, infatti, stimola anche una riflessione sul proprio percorso creativo e può diventare una fonte di ispirazione per nuove idee.

Un altro aspetto interessante è la differenza tra la versione web e quella mobile. Mentre sull’app, sia per Android che per iOS, è presente un pulsante fluttuante. Quest’ultimo rende immediata la creazione di nuove immagini. La funzionalità, però, non sembra ancora essere integrata nella versione desktop di ChatGPT. Ciò potrebbe suggerire che OpenAI stia ancora lavorando a rendere l’esperienza uniforme su tutte le piattaforme. In ogni caso, la libreria rappresenta un miglioramento evidente.

La nuova funzione di ChatGPT non è solo un archivio digitale, ma uno spazio personale dove l’AI incontra la creatività umana. È una memoria visiva delle creazioni visive di tutti gli utenti che usano la piattaforma.