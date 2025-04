Pulizia delle piscine, Dreame rivoluziona il mercato con la serie Z1

Dreame Technology, azienda già nota per le sue soluzioni per la pulizia domestica, fa il suo ingresso nel mondo delle piscine. Lo fa con la serie Z1. Ovvero il primo robot per la pulizia delle piscine firmato dal brand, ora disponibile anche in Italia. Il prezzo parte da 999€, ma per i primi 14 giorni è attiva una promozione di lancio con 200€ di sconto, sia sul sito ufficiale Dreame che su Amazon.

Controllo intelligente anche manuale: Dreame Z1 e Z1 Pro, arriva il LiFi anche nel giardinaggio

Il nuovo robot targato Dreame non è solo una semplice aggiunta alla gamma del marchio, ma una vera e propria innovazione. Al centro della serie Z1 vi è la PoolSense. Cioè una tecnologia esclusiva che consente al robot di scansionare l’intera piscina, riconoscerne forma e ostacoli, e pianificare in autonomia il percorso di pulizia più efficace. Dreame ha sviluppato il primo sistema al mondo che unisce ultrasuoni e luce strutturata 3D in un’unica soluzione, la Triple Surround Fusion. Questo consente allo Z1 di adattarsi a qualsiasi forma di piscina, anche alle più irregolari, garantendo una copertura completa.

Il robot è in grado di aspirare fino a 30 m³/h, catturando sporco, foglie e alghe da pareti e fondo vasca. A pulizia conclusa, torna autonomamente a bordo piscina, pronto per essere prelevato con facilità, senza sforzi o accessori ingombranti.

Ma la vera novità per chi cerca un controllo ancora più preciso arriva con la versione Z1 Pro. Questo modello infatti introduce per la prima volta nel settore un telecomando portatile basato su tecnologia LiFi. Si tratta di una soluzione all’avanguardia che consente la guida manuale del robot in tempo reale, ideale per raggiungere angoli difficili o zone specifiche. DreameZ1 e Z1Pro sono già disponibili sul mercato italiano. Il modello base, come detto, viene lanciato a 999€. Invece il Pro parte da 1299€. Con lo sconto lancio, i prezzi scendono rispettivamente a 799 e 1099€.

Insomma, fondata nel 2017, Dreame è oggi tra i principali protagonisti nel settore degli elettrodomestici intelligenti. Infatti, con oltre 150 brevetti, continua a proporre innovazioni che semplificano la vita quotidiana.