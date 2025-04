La Cina collabora con il Pakistan per una missione spaziale unica

C’è un nuovo nome sulla lista degli astronauti destinati a volare nello spazio, e stavolta non arriva da Stati Uniti, Russia o Europa. Tocca al Pakistan. E no, non è fantascienza: è tutto vero. La Cina ha appena firmato un accordo che permetterà a un astronauta pakistano di salire a bordo della sua stazione spaziale, Tiangong. Una prima volta storica, che segna l’inizio di una nuova fase per il programma spaziale cinese.

Un astronauta pakistano volerà su Tiangong

L’intesa è stata firmata a fine febbraio, e se ti stai chiedendo perché sia così importante… beh, fino ad oggi la Cina non aveva mai permesso a nessun astronauta straniero di entrare nella propria stazione orbitante. Insomma, Tiangong era un affare di famiglia. Ora le cose stanno cambiando, e questo accordo con il Pakistan è un primo, grande passo.

I due paesi collaborano da tempo su vari fronti tecnologici, ma questa volta si fa sul serio: non parliamo solo di satelliti o progetti a terra, ma di un vero e proprio viaggio nello spazio. Il candidato astronauta pakistano verrà selezionato entro un anno, poi inizierà l’addestramento insieme agli astronauti cinesi, prima di volare verso la stazione Tiangong per una missione breve ma simbolicamente potentissima.

La Tiangong, per chi se lo stesse chiedendo, non è un progetto secondario: è attiva dal 2022 e si trova a circa 400 km sopra le nostre teste. Gli astronauti cinesi ci vivono, ci lavorano e ci fanno esperimenti — tra cui passeggiate spaziali epiche come quella da nove ore completata di recente.

Ma perché questo accordo è così interessante? Perché ci racconta che lo spazio non è più solo una partita giocata da poche superpotenze. La Cina sta dicendo al mondo che è pronta ad aprirsi — almeno un po — e che lo spazio potrebbe diventare un terreno di collaborazione reale, non solo una gara a chi arriva primo. E magari, un giorno, anche altri paesi seguiranno lo stesso percorso.