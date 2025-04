Esselunga ha di tutto: un mondo di OFFERTE tech per voi

C’è qualcosa nell’aria, vero? È quel mix di energia e novità che solo questo periodo regala. Una passeggiata da Esselunga può essere l’inizio di qualcosa di speciale. Vi siete mai persi tra i suoi scaffali pieni di idee? Ogni angolo è una scoperta, ogni offerta un piccolo sogno realizzabile. Chi non desidera un tocco di lusso nella vita di tutti i giorni? La risposta è proprio lì, tra le corsie di Esselunga, dove qualità e convenienza si incontrano. Siete pronti a lasciarvi ispirare? Ce ne sono di device! La scelta è grandiosa, così ampia! Troverete tutto quel che vi passa per la testa, ma forse pure qualcosina in più! Risparmierete tantissimo!

Esselunga batte tutti con i suoi prezzi da WOW

Con Esselunga, anche una serata davanti alla TV diventa un evento. Immaginate di iniziare con una TV LED LG 32LQ63006LA a soli 179 euro, perfetta per ogni stanza. Preferite un’esperienza più immersiva? Allora la TV LED Samsung 55’’ Serie 7 a 389 euro vi lascerà senza fiato. Se è il momento di cambiare smartphone, lasciatevi tentare dall’Apple iPhone 16 a 819 euro, elegante e potente. Ma anche lo Xiaomi Redmi 14C ora da Esselunga a 128 euro è un’ottima scelta: moderno, veloce, sorprendente. Cercate il giusto equilibrio? Il Samsung Galaxy A25 5G a 198 euro è davvero irresistibile.

Ogni giorno è perfetto per ascoltare la vostra musica preferita con gli Apple AirPods quarta generazione da Esselunga a 169 euro, comodissimi e dal suono impeccabile. E perché non restare in forma con stile? Il Fitness Tracker SBS Beat Air a 19,99 euro è tutto ciò che serve. In cucina, sorprendetevi con la friggitrice ad aria Easy Fry Max Moulinex EZ2453 a 69,99 euro: leggera nei grassi, ricca nel gusto. Per gli animi vintage, il Giradischi valigia Medion Life E65799 a 28,99 euro è un piccolo gioiello. Ogni visita da Esselunga è una scoperta, tutti i dettagli che vi servono sono proprio qui sul sito.