Addio ai gas tossici: dalla Slovenia un nuova rotta basata sui metalli

Nel cuore del vecchio continente una squadra di scienziati sloveni sta lavorando a una possibile novità che mira a rivoluzionare il futuro del raffreddamento sia all’interno degli ambienti domestici che industriali, stiamo parlando di una tecnologia che promette di dire addio ai refrigeranti tossici e inquinanti che danneggiano l’ambiente, il tutto è in fase di sviluppo all’Università di Lubiana e si basa sull’utilizzo di leghe metalliche come composti di nichel e titanio, tra le lega infatti si raffredda sotto stress meccanico offrendo una valida alternativa ai sistemi tradizionali.

Ottime promesse

I sistemi attuali nello specifico si affidano al cambio di stato da liquido a gas dei refrigeranti ma non sono così efficienti, tra l’altro sono anche molto dannosi per l’ambiente dal momento che contengono i famigerati idrofluorocarburi, questi hanno un impatto migliaia di volte superiore surriscaldamento globale rispetto all’anidride carbonica, non a caso il team del professor Jaka Tušek Si sta impegnando al massimo per fornire dei risultati importanti dal momento che il progetto si concluderà all’inizio del 2026.

La tecnologia elastocalorica sfrutta le proprietà di alcuni materiali solidi che si raffreddano quando vengono sottoposti a uno stress meccanico e si riscaldano quando questo stress viene rilasciato, questo processo si differenzia rispetto a quello tradizionale dal momento che non utilizza sostanze tossiche né per l’essere umano né per l’ambiente e soprattutto potrebbero raggiungere efficienze decisamente maggiori, tuttavia però la strada è ancora lunga dal momento che il prototipo attuale raggiunge solo il 15% dell’efficienza massima mentre i sistemi standard arrivano ad un valore tra il 20 e il 30%, nonostante tutto però gli scienziati sono molto ottimisti dal momento che la tecnologia è in fase di sviluppo da poco e i passi nati possono essere importanti.

Il progetto dunque continuerà e vede la collaborazione tra aziende irlandesi e università tedesche e italiane sotto il nome di un’unica cooperativa definita come SMACool.