Tecnologia senza limiti: Samsung lancia i nuovi Galaxy XCover7 Pro e Tab Active5 Pro

Affidabilità, potenza e resistenza si uniscono nei nuovi dispositivi super resistenti firmati Samsung. Si tratta del Galaxy XCover7 Pro e del GalaxyTab Active5 Pro. Entrambi progettati per affrontare gli ambienti di lavoro più impegnativi. I due modelli infatti combinano hardware evoluto, funzioni intelligenti e un design unico e robusto. La protezione certificata IP68 li rende resistenti a polvere e acqua, mentre la certificazione MIL-STD-810H ne garantisce l’affidabilità anche in condizioni estreme come urti, vibrazioni e temperature elevate.

Samsung pensa a nuovi strumenti su misura per ogni sfida quotidiana

La connettività è sicuramente un loro punto di forza. Infatti il 5G, il Wi-Fi 6E e la doppia SIM assicurano continuità anche in mobilità. Il Samsung Galaxy XCover7 Pro è dotato di speaker stereo con tecnologia anti-feedback, per una comunicazione nitida anche nei contesti più rumorosi. Il GalaxyTab Active5Pro, invece, si distingue per la funzionalità Dual Hot-Swap che permette di sostituire la batteria senza spegnere il dispositivo. Entrambi i modelli offrono batterie di lunga durata e supporto alla ricarica tramite POGO, ideale per postazioni fisse o veicoli aziendali.

Pensati per settori come sanità, logistica, retail e pronto intervento, i due nuovi device semplificano le attività lavorative quotidiane grazie a una serie di funzioni pratiche e intelligenti. Il Tab Active5 Pro, ad esempio, integra una S Pen utilizzabile anche sul bagnato. Mentre la modalità No Battery consente l’uso continuo collegato a una fonte di energia, perfetta per l’installazione in chioschi o mezzi di trasporto. Il display, visibile anche sotto la luce diretta, migliora la leggibilità grazie alla funzione Vision Booster.

I miglioramenti software, supportati da un processore di ultima generazione, includono poi soluzioni AI. Come ad esempio Cerchia e Cerca con Google, Gomma Oggetto e Samsung Dex. È poi possibile associare app a tasti programmabili per velocizzare funzioni essenziali come la scansione dei codici o le comunicazioni push-to-talk.

La sicurezza è gestita attraverso Samsung Knox Vault, che protegge i dati sensibili con crittografia avanzata e monitoraggio continuo. Le vendite partiranno da maggio. il Galaxy XCover7 Pro sarà disponibile da 619,90€, mentre il Tab Active5Pro da 699,00€.