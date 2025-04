Esselunga: le OFFERTE ESPLODONO di MAXI convenienza

Come non lasciarsi ispirare da questo periodo magico? È il momento perfetto per trasformare la tua casa e il tuo stile di vita non credi? Basta una passeggiata tra gli scaffali di Esselunga per scoprire nuove idee, nuove opportunità. Ogni angolo del negozio è una promessa di meraviglie. Chi non sogna un po’ di lusso e comfort nella vita quotidiana? Esselunga rende questo possibile, con offerte strepitose che portano innovazione e qualità direttamente sotto casa. Sei pronto a lasciarti conquistare? Non è mai troppo tardi per fare un piccolo passo verso il futuro.

La tua voglia di shopping cresce con Esselunga

Con Esselunga potresti iniziare la tua serata con una TV LED LG 32LQ63006LA da 179 euro. Se preferisci uno schermo più grande per un’immersione totale nei tuoi film preferiti, la TV LED Samsung 55’’ Serie 7 a soli 389 euro è l’ideale. E se il tuo vecchio smartphone ti sta stretto, cosa ne pensi di un Apple iPhone 16? Da Esselunga a 819 euro, è elegante, performante e perfetto per ogni esigenza. Vuoi un’alternativa più smart e accessibile? Il Xiaomi Redmi 14C a 128 euro è il dispositivo che fa per te: design moderno, velocità e funzionalità a portata di mano. Se cerchi un mix di potenza e stile, il Samsung Galaxy A25 5G alla bellezza di 198 euro solo con Esselunga è la soluzione ideale per ogni tuo bisogno.

E per vivere ogni momento con la tua musica preferita, gli Apple AirPods quarta generazione a 169 euro sono pronti per accompagnarti ovunque. Ma la tecnologia da Esselunga non finisce qui. Se desideri restare in forma con un tocco di stile, il Fitness Tracker SBS Beat Air a 19,99 euro è un must della stagione. E in cucina? Non puoi perdere la friggitrice ad aria Easy Fry Max Moulinex EZ2453 a 69,99 euro. In pochi minuti, potrai gustare piatti leggeri e gustosi, senza rinunciare al sapore. Per gli appassionati di vintage, il Giradischi valigia Medion Life E65799 grazie alle promo Esselunga è a 28,99 euro. Cosa stai aspettando? Cerca subito lo store Esselunga qui sul sito ufficiale.