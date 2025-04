Benzina e diesel più economici: le cause globali del calo

Se avete fatto benzina di recente e vi è sembrato di spendere qualche euro in meno, non è stata un’allucinazione da cambio stagione: i prezzi dei carburanti stanno davvero scendendo. Niente crolli clamorosi, ma il trend è chiaro. E dietro a questo movimento al ribasso ci sono dinamiche globali che, come spesso accade, partono molto lontano dai nostri distributori.

Dazi, guerra commerciale e il ribasso dei carburanti

Uno dei fattori chiave? La nuova ondata di dazi voluta da Donald Trump, che sta agitando i mercati mondiali come una lattina di energy drink. Le tensioni legate alla guerra commerciale (soprattutto con la Cina) hanno fatto crollare le quotazioni del petrolio, portandole ai livelli più bassi degli ultimi anni. E quando il prezzo del greggio va giù, prima o poi anche quello che paghiamo al distributore segue.

Detto questo, non aspettatevi miracoli nel giro di una notte. Il prezzo della benzina e del diesel reagisce con un certo ritardo, e per ora i ribassi sono moderati. Però se la tendenza continuerà — e al momento non ci sono segnali forti di un’inversione — potremmo veder calare ancora un po’ il costo dei pieni nelle prossime settimane.

Ma veniamo ai numeri aggiornati: secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia dell’8 aprile, il prezzo medio nazionale della benzina self è di 1,761 €/l, mentre il diesel self è a 1,658 €/l. Se invece preferite il servito (perché l’auto ve la coccolano loro), la benzina sale a 1,904 €/l e il diesel a 1,802 €/l.

I marchi “no logo” restano ancora la scelta più economica, spesso di qualche centesimo, mentre GPL e metano tengono botta: si trovano rispettivamente tra 0,731 e 0,758 €/l e 1,490-1,553 €/kg.

Insomma, per ora si tratta di piccoli sconti, ma in un periodo in cui tutto sembra costare di più, anche qualche centesimo in meno al litro è un segnale interessante. E, chissà, magari è solo l’inizio.